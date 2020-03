Benzin til 8,99: Derfor styrtdykker prisen på benzin mere end på diesel

Det er helt tydeligt. Der er ingen fly at se på den skyfri himmel, og der er færre biler på vejene under coronakrisen, som har præget Fyn og Danmark siden 11. marts, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) holdt sit første pressemøde og lukkede institutioner og skoler, sendte medarbejdere hjem, lukkede arrangementer og forbød forsamlinger.

Spørgsmål fra en fynbo Jeg vil gerne vide, hvorfor det åbenbart kun er benzinprisen som falder. Søren Madsen, tidligere fynbo, men nu bosat i Aalborg.

Det begrænsede trafik har sat sit præg på benzinpriserne, og det har en tidligere fynbo lagt mærke til.

- Jeg vil gerne vide, hvorfor det åbenbart kun er benzinprisen som falder, skriver Søren Madsen, der nu er bosat i Aalborg, til TV 2/Fyn.

Det skyldes, at der har været stort fald i biltransporten under coronakrisen. Og fordi det primært er personbiler, der bruger benzin. Jan Strørup, chefanalytiker i Nordea.

Han har særligt mærke til det, fordi han kører lastbil til daglig og derfor jævnligt svinger ind på en tankstation.

Efterspørgsel er faldet

Det helt korte svar på lavere benzinpriser er, at coronakrisen gør, at verden lige nu har brug for mindre olie end normalt.

Det fortæller Jan Strørup, der er chefanalytiker i Nordea.

Men derudover skyldes det, at Opec-landene (Organization of Petroleum Exporting Countries, Organisationen af olieeksporterende Lande) med Saudi Arabien i spidsen og Rusland ikke har kunnet blive enige om en aftale, der skal begrænse mængden af olie, der bliver produceret.

Blå kurve: Benzin. Grøn kurve: Diesel. Kilde: Q8, Aktuelle priser, marts 2020

Faktisk er de ifølge Jan Strørup i stedet begyndt at øge deres produktion. Det får benzinpriserne til at dykke yderligere på tankstationerne.

- Dernæst har coronakrisen betydet, at efterspørgslen efter olie er faldet kraftig. Blandt andet på grund af et stort fald i flytrafikken, siger Jan Strørup, der dog understreger, at når benzinprisen ikke er faldet mere, end den er, skyldes det, at det kun cirka er en tredjedel af prisen på benzin, der bliver bestemt af olieprisen. Resten er skatter og afgifter.

Læs også Lægens svar: Det vil fynboerne vide om corona

Ifølge Q8 var prisen for én liter benzin inklusive moms og afgiter den 5. marts 10 kroner og 79 øre. Den 26. marts var prisen 8 kroner og 99 øre.

Lavere fald i diesel

Prisen på diesel er ikke faldet tilsvarende prisen på benzin. Det har Søren Madsen fra Aalborg da også lagt mærke, når han kører forbi tankstationerne.

- I dag har jeg set benzin til 8,55 kroner og diesel til 8,05 kroner i Nørresundby, siger Søren Madsen.

Læs også Nødherberg i Odense skal huse coronasmittede hjemløse

Jan Strørup forklarer prisudviklingen sådan, at selvom det normalt plejer at være sådan, at prisen på diesel svinger mere end benzin, fordi der er mindre afgifter på diesel, så er det anderledes denne gang.

- Men denne gang har det været anderledes, idet prisen på benzin er faldet noget mere end prisen på diesel, siger han og fortsætter:

- Det skyldes, at der har været stort fald i biltransporten under coronakrisen. Mens lastbiltransporten har været mindre påvirket. Og fordi det primært er personbiler, der bruger benzin, så er efterspørgslen efter benzin altså faldet meget mere end efterspørgslen efter diesel. Derfor er prisen på benzin denne gang faldet mere end på diesel.