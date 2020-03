Besøg forbudt: Beboere på plejehjem skal møde pårørende på iPads

Så længe Danmark er lukket ned, skal borgere på Kerteminde Kommunes plejehjem kunne komme i kontakt med sin familie ved hjælp af programmer som Facetime og Skype.

Det mener kommunens borgmester Kasper Ejsing Olesen (S).

- Vi står i en situation nu, hvor der ikke kan komme besøgende ind på plejecentrene. Det kan gøre beboerne ensomme og pårørende utrygge i forhold til, hvordan det går med deres nærmeste, fortæller han.

Derfor har kommunen nu taget initiativ til, at alle borgere på kommunens plejehjem skal have adgang til internettet kvit og frit.

- Fysisk ligger internettet jo derude i forvejen. Indtil nu har det været et tilbud, som kan tilkøbes når man flytter ind på plejecentrene, men nu synes vi som kommune, at det kunne være et godt tiltag, at det bliver tilgængeligt for alle, siger borgmesteren.

Klar til at hjælpe beboerne

På Birkelund Plejecenter i Langeskov synes de, at det er en god idé med gratis internet, og de har nu indkøbt fire iPads til beboerne.

- Vi tænker rigtigt meget i, hvordan vi kan få en mere normal hverdag igen. Lige nu har vi det godt. Vi er underbemandede, men vi er ikke kritisk ramt endnu, så må vi gøre det så godt vi kan for beboerne, fortæller leder af plejecenteret, Mette Bastholm og fortsætter:

- Vi er meget opmærksomme på, at de ikke må blive ensomme af at være her. Vi er deres familie lige nu, mens vi er arbejde.

For dem, er det ikke helt fremmed at skulle hjælpe beboerne med at komme i kontakt med deres pårørende.

- Vi bruger det jo faktisk lidt allerede. Der er nogen der har ringet op fra min telefon, hvor de har facetimet mens jeg har holdt mobilen, siger Mette Bastholm.

Det kan skabe gode oplevelser for både beboere og pårørende, men også for det plejepersonale, der passer på de ældre

- Det har været sjovt at stå som mellemmand, når beboerne kigger op på en og smiler. Vi får nogle gode ting med i den her situation, som er specielle for os alle sammen, fortæller hun.

Sættes i gang i løbet af ugen

Beslutningen om at tilbyde plejehjemsbeboerne gratis internet blev truffet i mandag, fortæller borgmester Kasper Ejsing Olesen.

- Jeg ved ikke, om det er nået helt ud på plejecentrene endnu, men nu, hvor Danmark skal være lukket et par uger mere, så giver det endnu mere mening at gøre det, siger han

Selvom de først lige har fået besked, er plejecentrene dog i fuld gang med at forberede sig.

- Vi skal dog lige finde ud af rent praktisk, hvordan vi gør det her, fortæller plejehjemslederen.