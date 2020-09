Borgmester: - Nu falder smitten i Odense – men vi skal stadig passe på

Torsdagens opdaterede tal for coronasituationen i Odense viser, at smittetrykket i kommunen fortsat er faldende.

Det fortæller borgmester Peter Rahbæk Juel (S) på torsdagens pressemøde fra Gråbrødre Plads i centrum af Odense.

Læs også Stigende smitte i Faaborg-Midtfyn: Timelange køer til test

- Dagens smittetal (incidenstal, red.) er på 50. Det er et fald fra 61, som var gårsdagens smittetal. Jeg vil dog understrege, at smittetallet stadig er højt, og at vi skal være påpasselige, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S) til torsdagens pressemøde, der er arrangeret af Odense Kommune.

Dermed er der stadig lang vej til, at Odense Kommune eventuelt vil blive fjernet fra sundhedsmyndighedernes observationsliste. Her er grænsen 20 smittede per 100.000 indbyggere.

Selvom smittetrykket igen er faldende, opfordrer Rahbæk Juel derfor til, at alle borgere fortsat gør sig umage for at overholde coronaretningslinjerne.

- Budskabet er, at vi skal passe på og følge retningslinjerne. Vi har som myndigheder etableret et stærkt samarbejde, og vi er til stede i byen, og byens restauranter og cafeer har indrettet sig, så alle kan benytte det trygt og sikkert, siger borgmesteren.

Mere politi i gaden

For at sikre, at coronasituationen i Odense fortsat holdes i skak, vil Fyns Politi også være mere synlige i gadebilledet fra i dag og i løbet af weekenden.

Det siger politidirektør Arne Gram på pressemødet.

- Vi vil være massivt til stede både synligt og usynligt i bybilledet og nattelivet. Vi har mulighed for at give bøder, og det vil vi gøre, hvis vi finder det nødvendigt, forklarer politidirektøren.

Læs også Følg corona-situationen: Tjekkiet ryger på listen - Tunesien ryger af listen