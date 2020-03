Butik med bland selv-slik holder fortsat åbent: - Vi følger alle regler

For rigtig mange fynboer sker det hver eneste fredag. Og lørdag. De blander den helt store pose med slik nede fra kiosken med rækkevis af rafineret sukker i alle farver og størrelser.

Og det sker stadig på trods af, at coronavirus har sat mange begrænsninger for vores færden i samfundet. Derfor har en fynbo skrevet til os for at høre, hvorfor bland selv-slik-butikkerne stadig har åbent.

Spørgsmål fra en fynbo Hvorfor holder bland selv-slik-butikkerne stadig åbent, når så mange forskellige rører ved slikket? Andreas, Odense.

I Kongensgade i Odense ligger Slikparadiset, som stadig holder åbent. Men det gør butikken, fordi den gerne må.

- Vi har undersøgt, om vi må holde åbent, og det må vi gerne, siger Mohammed Ata, der er ejer af slikbutikken.

Og det sætter kunderne pris på. De kommer nemlig stadig forbi og blander slik til fredagsfilmen.

- Jeg tænkte med det her coronavirus, at de nok havde lukket, men så læste jeg på internettet, at de faktisk havde åbent og tog en masse forholdsregler, siger Emil Guttesen fra Odense.

Overholder reglerne

En uge efter statsministerens første pressemøde, hvor skoler og uddannelsesinstitutioner blev lukket ned, mange blev sendt hjem fra arbejde og offentlige arrangementer blev aflyst, holdt hun igen onsdag den 17. marts endnu et pressemøde, hvor hun varslede yderligere lukninger af institutioner og virksomheder:

Alle indendørs sports- og idrætsfaciliteter, herunder bade- og legelande, samt fitnesscentre

Frisører, massører og tatovører

Restauranter, cafeer, barer, værtshuse, diskoteker, natklubber, vandpibecafeer

Storcentre, stormagasiner og arkader, hvor der færdes et større antal mennesker

Ifølge Fødevarestyrelsens hjemmeside holder Slikparadiset sig også til reglerne. De må gerne holde åbent, men de skal have ekstra fokus på hygiejnen.

- Personalet skal overvåge salget, og butikken skal gøre oftere rent, lyder det på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Udover rengøring skal butikken også følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og sikre, at kunderne holder afstand fra hinanden.

Sikre forhold for kunderne

Slikparadiset har også læst på lektien og har taget sine forholdsregler. Der er begræsning på antal kunder i butikken på én gang. Der må højst være fire personer og manden bag kassen i butikken.

- Vi har også sprit og handsker. Før coronavirus havde vi skeer, men dem har vi fjernet nu. Så har vi handsker i stedet, og man må ikke røre ved noget i butikken uden handsker, siger Mohammed Ata, der er ejer af slikbutikken.

Og det var grunden til, at Emil Guttesen fra Odense fredag eftermiddag alligevel godt turde gå forbi slikbutkken og blande en pose slik.

- Da jeg så, de tog de her forholdsregler, tænkte jeg: Ffint, det har jeg ikke noget imod, siger han.