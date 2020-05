Campingvognen står fast syd for grænsen: - Må vi tage afsted?

Birgit Olsen og hendes mand har siden 2009 haft deres campingvogn stående fast vest for Flensborg på en plads i den lille tyske by Leck.

Hidtil har det mest været for fornøjelsens skyld, men pludselig har parret fået mere end almindelig brug for deres campingvogn.

Spørgsmål fra en fynbo Vi har vores campingvogn stående syd for grænsen. Må vi tage ned i den og bo, da vi har solgt vores hus, og det nye ikke er færdigt? Birgit Olsen

Huset i Korup er nemlig solgt, og det rækkehus, som de skal flytte ind i, står først færdigt til sommer.

Planen var at bo i campingvogn indtil da, men det satte Corona-virus en stopper for.

De seneste ugers snak om genåbning og opblødning af grænselukninger henover Europa har imidlertid fået Birgit Olsen til at spørge:

- Vi har vores campingvogn stående syd for grænsen. Må vi tage ned i den og bo, da vi har solgt vores hus, og det nye ikke er færdigt?

Læs også Følg corona-situationen: Royal Run 2020 er aflyst

Kun indrejse til Tyskland med "gyldig grund"

Selvom tyskerne har lempet grænsekontrollen ved de tyske grænser til Frankrig, Østrig, Schweiz og Luxemborg, fortsætter kontrollen af grænsen mod Danmark.

Rejsende kan kun krydse grænsen undtagelsesvist og med gyldige grunde. Ferie og indkøbsture er forbudt. Den tyske ambassade i København

Det skyldes ifølge de tyske myndigheder, at der stadig ikke er aftalt lempelser med den danske regering.

De tyske myndigheder forklarer den aktuelle situation ved grænsen til Danmark sådan her:

Der vil fortsat være krav om gyldig grund til indrejse for ikke-tyske statsborgere, der vil dog blive givet bredere muligheder for familiære og personlige årsager. Der mangler at blive fastlagt flere detaljer.

Campingvogn er umiddelbart ikke nok...

Selvom nye og mere lempelige retningslinjer er på vej, så er der ikke endnu truffet beslutning om ændringer, som kan bane vej for en tur i campingvogn syd for grænsen.

Det er den klare melding fra den tyske ambassade:

Rejsende kan kun krydse grænsen undtagelsesvist og med gyldige grunde. Ferie og indkøbsture er forbudt.

Birgit Olsen kan altså tilsyneladende blive tvunget til at væbne sig med tålmodighed.

I hvert fald hvis parrets ønske om at bo i familiens campingvogn opfattes som ferie, hvilket ikke bliver betragtet som en "gyldig grund" til indrejse i Tyskland.

- og dog...

Pleje og vedligeholdelse af fast ejendom, lejeboliger, lejede områder og lignende er tilladt. Bundespolizei Deutschland

Der er dog alligevel en lille åbning, som måske giver grund til optimisme hos parret Olsen.

Det fremgår nemlig mandag af det tyske politis hjemmeside, at man fremover vil tillade ikke-tyske statsborgere, som har til formål at rejse ind i landet for at pleje eller vedligeholde fast ejendom, at passere.

Læs også Test for corona: - Vi har stadig ledige tider

Bundespolizei Deutschland skriver på deres hjemmeside:

Fast ejendom, andet hjem.

Pleje og vedligeholdelse af fast ejendom, lejeboliger, lejede områder og lignende er tilladt.

Tysk politi tilføjer samtidig, at listen over det, man kalder presserende årsager til indrejse i Tyskland, ikke er udtømmende, og at formål svarende til det ovenfor beskrevede er tilladt.

Spørgsmålet er altså, om ophold i familien Olsens fastligger-campingvogn syd for grænsen kan betegnes som et besøg i familiens andet hjem - og om campingvognen falder ind under kategorien fast ejendom, selvom den ikke er fast, men blot har ligget fast siden 2009.

Ambassade: - Spørg politiet

TV 2/Fyn har været i kontakt med den tyske ambassade i Danmark. Her kan man imidlertid ikke give noget entydigt svar:

- Jeg kan desværre ikke med sikkerhed sige, om det nu er muligt at rejse til Tyskland, hvis man har en fastligger-campingvogn stående syd for grænsen, lyder det i en e-mail fra ambassaden i København.

Her henviser man i stedet til tysk politis kontor i Bad Bramstedt, som endnu ikke er vendt tilbage med svar på henvendelsen fra TV 2/Fyn.

Hvad så med et tandlægebesøg?

Spørgsmål fra en fynbo Når DSB har åbnet afgange til Hamburg fra 19. maj, betyder det så, at jeg kan tage en weekendtur med bil til Tyskland og få ordnet tænder? William Westh

En anden fynbo - nemlig William Westh - har planer om en tur til Tyskland.

Han vil nemlig gerne kunne besøge en tandlæge syd for grænsen, og derfor har han spurgt:

- Når DSB har åbnet afgange til Hamburg fra 19. maj, betyder det så, at jeg kan tage en weekendtur med bil til Tyskland og få ordnet tænder?

Tysklands udenrigsministerium fraråder fortsat "alle ikke strengt nødvendige rejser til Tyskland", som det hedder på ambassadens hjemmeside, men ikke desto mindre er det faktisk muligt at få lov til at passere grænsen, hvis formålet er lægebehandling som f.eks. fysioterapi eller tandlæge.

Det fremgår af tysk politis hjemmeside.

- Med en attest kan du passere grænsen

Rolf Frederiksen, der er dansktalende tandlæge i Harrislee oplyser på sin hjemmeside, at det er muligt at passere grænsen med en kvittering om et tandlægebesøg i hånden:

I skal sige til den tyske grænsebetjent, at I har en vigtig tandlægetid hos os med en behandling, der ikke kan udskydes, uden at jeres tilstand forværres. Endvidere skal I sige, at I kører direkte hen til os og direkte tilbage igen uden mellemstop. Det er bedst, hvis den person, der skal behandles kommer alene.

Sådan lyder tandlægeklinikkens besked altså til de danske kunder.

Således er svaret til William Westh altså, ja - det er faktisk muligt at passere grænsen, hvis det skyldes en vigtig tandlægetid. Tiden skal dog kunne dokumenteres - og en weekendtur er endnu ikke tilladt, da kravet er, at man kører direkte frem og tilbage.