Center fejrer genåbning med rød løber og Dannebrog

Anders Holst Jensen hejser Dannebrogsflaget foran Langeskov Centret. Han arbejder i Brugsen i centret, og så er han flagmand for Langeskov Handelsstandsforening.

- Centret genåbner, så vi er blevet enige om, at det skal da fejres, forklarer Anders Holst Jensen.

I næsten to måneder har centret været lukket, men fra i dag må butikkerne igen byde kunder indenfor.

Den røde løber rullet ud

Foran tøjbutikken Herrehuset har ejer Peter Møller rullet den røde løber ud og sat flagstænger med Dannebrog frem.

- Det er dejligt. Det har vi set frem til længe. Så er det lige, om vi kan huske, hvordan gadevarerne skal stå. Det er ved at være noget tid siden, siger han.

Peter Møllers butik har været helt lukket i seks uger, mens han de seneste 14 dage har kunnet holde åbent, da han havde en bagindgang, som kunderne kunne benytte.

- Men det er jo ikke det samme som at åbne rigtigt op som nu, siger han.

Det får formentlig store økonomiske konsekvenser, at butikken har været lukket ned så længe. For der har stadig været udgifter til husleje, lønninger og varer.

Derfor vurderer Peter Møller ikke, at den tabte omsætning kan indhentes i år.

- Det handler ikke om at tjene penge – nu handler det bare om at overleve og se fremad.

Kunne ikke finde nøglen til butikken

I Bog & Idé er ejer Tonny Christensen glad for at kunne åbne butikken igen, men det var faktisk tæt på, at butikken ikke kunne åbne. Nøglen til butikken var nemlig blevet væk siden sidste åbningsdag i marts.

- Det var lidt en overraskelse, da jeg ikke kunne finde dem. Jeg havde en nødnøgle, så jeg kunne da komme ind, men jeg måtte lige låne en nøgle hos min svigermor. Min kone er ude og lede efter dem nu, så det bliver sjovt, siger Tonny Christensen.

Tonny Christensens boghandel har ikke haft nogen omsætning de seneste to måneder på grund af coronakrisen. Personalet har fået lønkompensation, men han har ikke selv tjent noget. Derfor er det vigtigt for ham at kunne åbne igen.

- Vores egen løn går vi og venter på, så det er meget vigtigt, vi får gang i noget omsætning med det samme. Hvis ikke vi får hjulene i gang, kan vi godt se, hvor det går henad. Så skal jeg have en rigtig god bank også, siger han.

Men Tonny Christensen er fortrøstningsfuld, og mandag er det mest glæden, der får lov at fylde.

- Det er en stor dag. Det er lidt som at åbne en ny butik. Sådan føles det. Jeg er spændt på, om kunderne kommer tilbage. Det håber jeg, de gør, og det satser jeg også på.

