Corona-eksperter: Festivaler er sprængfarlige og bør aflyses

Flere eksperter mener, at sommerens musikfestivaler bør aflyses. Risikoen for spredning af coronavirussen covid-19 er nemlig alt for stor, mener de samstemmende.

Således er der optræk til, at de seneste par ugers trusler om aflysninger vil ske.

- Man skal nok ikke regne med at gennemføre de store festivaller, hvor flere tusind mennesker er samlet på et sted. Det må vi nok springe over i år, siger Hans Jørn Kolmos, professor i mikrobiologi på SDU.

Tilsyneladende holder arrangørerne endnu vejret, men coronastituation vil efter professorens mening med stor sandsynlighed slå benene væk under det store forberedende arbejde som arrangører har brugt måneder på.

- Festivaler er karakteriseret ved, at vi hygger os rigtig meget. Vi kan jo ikke hygge os og samtidig have social afstand, det er ikke rigtig stilen på en festival. Der er man tæt sammen, man sidder tæt sammen, man står tæt på scenen tæt på hinanden, og det giver nogle enorme smittemuligheder - uanset om vi er udenfor eller ej, siger Hans Jørn Kolmos.

Således kan festivaler være en katalysator til spredning af coronasmitte ud over et større geografisk område.

- På Fyn kan det være Tinderbox, men tænk på Roskilde Festival der samler mennesker fra hele Danmark. Og sågar fra Europa, siger Hans Jørn Kolmos.

Han ridser konsekvensen op og siger, at smitten vil blive spredt ud over hele Danmark og til steder i Europa.

- Det er en rigtig, rigtig dårlig idé med sådan nogle meget store arrangementer, hvor man samler mange mennesker fra forskellige steder på et lille sted, siger Hans Jørn Kolmos og tilføjer:

- Og så lader dem tage hjem igen.

Hestestævne trods anbefalinger

Som eksempel fremdrager han hestestævnet Dansk Varmblods Hingstekåring i Herning Messecenter 4.-8. marts. Her samlede 50.000 mennesker - trods statsminister Mette Frederiksens og myndighedernes anbefalinger om på det tidspunkt, at aflyse store begivenheder med over 1.000 deltagere.

- Det er muligt, at det har betydet, at vi i Herning-området kan konstatere, at der er en højere forekomst af coronavirus-infektion end andre steder.

- Det viser jo, hvor sprængfarligt det i virkeligheden er, siger Hans Jørn Kolmos.

Han anser det derfor for usandsynligt, at sommerens festivaller gennemføres

- Det er ikke klogt og således ikke sundhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre sommerens festivaller, slår han fast.

Den tidligere direktør for Statens Seruminstitut, Niels Chr. Strandberg Pedersen, er af samme overbevisning som Hans Jørn Kolmos. Han siger til TV 2/Fyn, at "det bør være være helt udelukket, at man afholder festivaler i sommer".

- Smitten er slet ikke forsvundet til den tid, siger han og tilføjer:

- Man kan næsten ikke finde et bedre set up for smitteudbredelse end en festival. Næst efter en proppet bar på et skisportssted må en festival være det perfekte sted at blive smittet.

spørgsmål fra en fynbo: I følge Kåre Mølbak skal 60 procent af Danmarks befolkning rammes af coronavirus, før der kan tales om flokimmunitet. Tinderbox med flere må da være helt udelukket? Kurt Jørgensen

Fynske billetsalg er åbent

Endnu har ingen af de fynske festivaller trukket i nødbremsen og aflyst.

Ifølge TV 2/Fyns oplysninger krydser festivaller som Heartland, Tinderbox og Rock Under Broen, fortsat fingre i håb om, at de ikke skal godtgøre de tusindvis af billetter, som i skrivende stund er solgt.

Således mødes man på Rock Under Broens hjemmeside fortsat af muligheden for at købe billet til Rock Under Broen den 13. juni plus ekstra-arrangementet med den amerikanske supergruppe Aerosmith den 21. juni.

Billedet er det samme på Tinderbox' hjemmeside, mens man på Heartlands hjemmeside kan læse, at man "følger nøje myndighedernes anbefalinger og udviklingen, men som situationen er på nuværende tidspunkt, vil de forebyggende restriktioner, der er gældende pt., ikke påvirke afviklingen af Heartland til sommer".

Og der er netop ikke - eller måske snarere endnu ikke - udstukket restriktioner fra S-regeringens side.

Seneste udmelding fra kulturminister Joy Mogensen er, at man vil holde hånden økonomisk under koncerter, festivaler og lignende, der er planlagt frem til og med den 9. juni.

Artiklen er blevet til på baggrund af et spørgsmål fra en fynbo. Du kan stille dit spørgsmål til det, du undrer dig over i din hverdag her på Fyn under corona-udbruddet via formularen her, som du også finder via dette link.