Corona får konsekvenser: - Det koster os nok over en million kroner

Tusindvis af jagt- og outdoor-entusiaster skulle i den kommende weekend have været samlet i Odense Congress Center (OCC), men arrangørerne må ændre på planerne.

Det sker efter, regeringen fredag opfordrede til resten af marts ikke at samle flere end 1.000 mennesker samme sted.

Odense Sport & Event, som står bag messen Jagt & Outdoor 2020 i OCC, har valgt at udskyde arrangementet til den 21. til 23. august.

Men situationen bekymrer direktør for Odense Sport & Event, Enrico Augustinus.

- Det er noget af en mavepuster. Vi har fem forretningsben, og alle fem inden for hotel, fodbold, koncerter og så videre er påvirket af det her, så jeg kan næsten ikke forestille mig en dårligere melding, end den jeg fik fredag middag, siger Enrico Augustinus.

Odense Sport & Event forventede at få besøg af næsten 17.000 gæster, og den nødvendige flytning af arrangementet kommer til at gøre ondt økonomisk.

- For vores vedkommende på den samlede aktivitet, der er det nok over en million det kommer til at koste at aflyse arrangementet, fortæller direktøren.

Frygter for lange udsigter

Selvom myndighedernes opfordring i første omgang kun gælder marts ud, så er der bekymring at spore hos direktøren.

- Hvis det bare er marts, så er det én ting, men hvis det pludseligt bliver forlænget til april og maj, så har vi en helt anden situation. Så løber vi tør for dage at give af, fortæller direktøren, og tilføjer:

- I sig selv er det jo alvorligt, at vi får annulleret alle større arrangementer i marts måned. Det har allerede fået en betydning for regnskabet i 2020, fordi det ikke er alt, vi kan flytte til efteråret.

Direktøren er ikke et øjeblik i tvivl om, hvad der havde været bedst for dem, i forhold til afholdelse af arrangementer.

- Et klokkeklart forbud havde været at foretrække. Så havde der været klarere retningslinjer omkring det.

Også hos basketballklubben Svendborg Rabbits giver situationen panderynker.

- Når der er kommet en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen og DIF (Danmarks Idrætsforbund, red.), på at det er maks 1.000, så retter vi os selvfølgeligt efter det, siger direktør Troels Mortensen og tilføjer:

- Vi gør alt, hvad vi kan med ekstra sprit-dispensere og i kampprogrammet fortælle, hvad man skal gøre. Og vi lukker kun det antal ind der må være. Så jeg synes, vi tager vores samfundsansvar.

For Svendborg Rabbits betyder det konkret, at de bare sørger for at holde sig under 1.000 personer, når klubben afholder arrangementer.

- Det ville være en kæmpe streg i regningen for os, hvis vi ikke kunne afholde arrangementer. Vi skulle nok klare os, men vi ville komme til at mangle nogle penge.

- Hvis vi når til et tidspunkt, hvor der slet ikke må være nogle deltagere, så vil det koste os økonomisk.

- Vi er gode til at drive basketball og spille på en bane. Jeg er ikke lægefagligt uddannet, jeg er markedsføringsøkonom, så det lader jeg nogle andre om. Jeg forstår godt nogle andre, der har svært ved at se, om det er et påbud eller en anbefaling, siger Troels Mortensen.

Regeringen er klar med hjælp

Både Enrico Augustinus og Troels Mortensen kan formentlig se frem til at få hjælp.

Ved et såkaldt doorstep i Statsministeriet mandag, sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at regeringen vil give økonomisk hjælp til dem, der bliver ramt af, at dele af landet lukker ned, eller at begivenheder bliver aflyst på grund af coronavirus.

- Der er nogle, der kommer i klemme økonomisk, så vi arbejder videre på en model, hvor nogen kan kompenseres.

Statsministeren håber på bred politisk opbakning, og at Folketinget vil reagere hurtigt i denne situation.

- Det kommer til at sætte sig hurtigere i dansk økonomi, end mange havde forventet, siger statsministeren.

Udmeldingen kom efter Mette Frederiksen og flere af hendes ministre samt Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, havde holdt møde med en række af erhvervslivets organisationer og lønmodtagerorganisationer.

Venstre har meldt ud, at partiet bakker op om den linje statsminsteren har lagt.

- Det er vigtigt, at vi politisk står sammen, og at vi gør det i hele Danmark. Hvis der er brug for hastelovgivning, så er vi selvfølgelig indstillet på det, siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Han opfordrer statsministeren til at indkalde Folketingets partier til forhandlinger om, hvad der skal ske på området.