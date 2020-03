Corona-forlængelse ærgrer: Jensens Bøfhus havde håbet på fulde huse i påsken

Lige nu står restauranterne tomme hos Jensens Bøfhus, og det kommer de til at gøre i hvert fald i tre uger endnu.

For mandag eftermiddag måtte bøfdirektør Anders Nikolaisen se et lille håb slukke, da statsminister Mette Frederiksen (S) forlængede det, der blandt befolkningen er blevet til nedlukningen af Danmark frem til 2. påskedag den 13. april.

- Det er brandærgerligt. Vi havde gerne set stolene være fyldt i vores restauranter i påsken, siger Jensens Bøfhus-direktøren.

Trods ærgrelsen nyder statsministerens beslutning alligevel Anders Nikolaisen opbakning - situationen er for alvorlig til andet.

- Vi bakker op om de tiltag, der laves lokalt og nationalt fra vores dygtige politikere. Jeg har kun stor ros tilovers for dem. Det er en enorm opgave, siger han.

Hvilke konsekvenser det kan få for restaurantkæden og de ansatte, kan Anders Nikolaisen ikke på stående fod vurdere.

- Det er for svært at sige på nuværende tidspunkt. Regeringen er meget opmærksom på erhvervslivet, men det regnestykke kan vi ikke lave lige nu.

- Men vi kæmper hver eneste dag for ikke at skulle afskedige en eneste af vores 700 medarbejdere, siger Anders Nikolaisen.

Takeaway med taxa

Godt nok er både stolene og bordene tomme, men i køkkenerne er der masser af liv.

Jensens Bøfhus luner sig nemlig lidt i denne corona-tid ved, at deres tiltag med mad ud af huset fungerer.

- Vi synes, at folk har taget godt imod tilbuddet, siger direktør Anders Nikolaisen og tilføjer:

- Det går fornuftigt, men det bliver aldrig det samme som at have gæster i restauranten.

Jensens Bøfhus' tre fynske restauranter begyndte i sidste uge at levere mad ud af huset i samarbejde med Taxa Syd. Idéen er at ramme et behov hos de danskere, der er hjemme og som måske har brug for at forkæle sig selv.

Anders Nikolaisen roser samarbejdet med Taxa Syd, som bringer maden ud og glæder sig også over, at have slået to fluer med ét smæk ved at holde gang i køkkenet og samtidig have skabt arbejde for taxachaufførerne.

Men der skal også ske noget for oplevelsesindustrien og de relaterede brancher, hvis de skal komme igennem den omsiggribende corona-krise i bare nogenlunde balance, påpeger han.

- Jeg tror på, at al den aktivitet, vi kan skabe lige nu, kan være med til at holde på arbejdspladser, og det vil vi rigtig gerne. Vi er rigtig glade for vores medarbejdere, og vi vil gerne beholde dem.

Jensens Bøfhus har omkring 700 ansatte fordelt på 21 restauranter landet over, og selvom hele 500 ansatte er sendt hjem, ønsker direktøren at holde på dem ved at holde hjulene bedst muligt i gang.