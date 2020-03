Corona-kamp: Fynsk robot desinficerede helt hospital

En selvkørende robot fra UVD Robots i Odense har med ultraviolet lys imponeret de rumænske myndigheder, skriver det rumænske erhvervsmagasin Business Review.

Robotten kan ved hjælp af det ultraviolette lys fjerne 99.999 procent af alle bakterier på en hospitalsstue inden for 10 til 15 minutter.

Robotten blev afprøvet i et projekt og ifølge Business Review rensede UVD-robotten et helt rumænsk hospital uden nogen form for indblanding fra mennesker.

Robotten kan bekæmpe bakterier, vira, svampe og andre patogener, og kan med sin effektivitet beskytte det medicinske personale på hospitaler.

UVD Robots, som er et datterselskab under Blue Ocean Robotics, vandt tidligere på måneden den prestigefyldte europæiske robotpris euRobotics Technology Transfer Award 2020.

De fynske desinfektionsrobotter fra UVD Robots er sat ind flere steder i kampen mod coronavirussen covid-19, og kører blandt andet på hospitaler i coronaudbruddets epicenter i den kinesiske by Wuhan.

Ifølge Business Review har netop Kina bestilt 200 UVD-robotter, mens Danmark og blandt andet hospitaler i Taiwan, Italien, Storbritannien, Japan og De Forenede Arabiske Emirater også har bestilt robotten.

