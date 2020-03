Coronavirus: Frivilige klar til at hjælpe

Nu hvor kampen mod coronasmitten intensiveres og særligt udsatte borgere skal beskyttes opfordrer myndighederne borgerne til at stå sammen. Og det har mange fynboer allerede taget til sig.

I Middelfart er fire kvinder gået sammen om at organisere afhentning og udbringning af varer til medborgere, der har brug for det.

- Vi har aldrig i de år, hvor jeg har levet, været ude for sådan en krisesituation som nu. Den må vi tage alvorligt og hjælpe hinanden, siger Elisabeth Sanyang, der er pensionist i Middelfart.

Derfor er Elisabeth Sanyang blevet medlem af byens nye facebookgruppe, hvor borgere både kan tilbyde og bede om hjælp til afhentning af indkøbsvarer.

- Det er nødvendigt, når du ser den her smitterisiko. Det er en nødvendighed, og det er ikke alle, der har et netværk, som kan hjælpe dem, siger Susanne Løvstrøm, der er initiativtager til Facebookgruppen i Middelfart.

Vil også hjælpe i Vollsmose

Middelfart er dog ikke de eneste. Hjælpegrupperne på Facebook er blevet oprettet flere steder på Fyn siden statsministerens pressemøde onsdag aften.

Også i Vollsmose vil borgerne gerne hjælpe dem, som ikke selv kan handle ind.

- Vi har mange svage beboere herude, som ikke selv har mulighed for at komme ud og handle. Jeg ved bare at der er så meget hjælpsomhed her i Vollsemose. I løbet af en time var der 100 medlemmer, siger Thomas Skov Jensen, der er initiativtager til Vollsmosegruppen.

Der er ingen tvivl hos initiativtagerne om, at det er nødvendigt, at fynboerne tager sagen i egen hånd.

- Vi kan jo ikke bare sidde der uden at gøre noget. Det ligger mig helt naturligt at gå ind og hjælpe mennesker, siger Metha Maul fra Vollsmose, der også har meldt sig til gruppen.

I Middelfart er planen for de næste par uger klar, og de fire kvinder bliver ved, så længe der er brug for dem.

- Det kan jo godt være, at der bliver en udskiftning i gruppen. Vi kan jo selv gå hen og blive syge eller skal i karantæne, siger Susanne Løvstrøm