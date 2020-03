Coronavirus giver travlhed i fynske kommuner

Kommunerne har travlt med at finde frem til medarbejdere, der har været i de risikoområder, som Sundhedsstyrelsen har fremhævet.

Udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen er, at personale i sundheds- og ældresektoren, der i deres arbejde har borger eller patientkontakt, og som har været i et af de særlige risikoområder inden for 14 dage, ikke må gå på arbejde før 14 dage efter, der er kommet hjem fra risikoområdet.

Desuden anbefaler Sundhedsstyrelsen, at øvrige borgere bliver hjemme i 14 dage, hvis de efter den 2. marts 2020 er kommet hjem fra et af risikoområderne. Det sker for at inddæmme smitten i samfundet generelt.

I Nordfyns Kommune er 3-4 medarbejdere blev bedt om at blive hjemme de næste 14 dage, fortæller direktør for Børn og Unge, Karsten Poulsen.

- Helt konkret har vi en medarbejder på sundhedsområdet, som er hjemme. Hun har været i et af risikoområderne, og hun er sundhedsplejerske. Allerede to minutter efter Sundhedsstyrelsen havde lavet de nye anbefalinger, kontaktede hun sin leder, fortæller Karsten Poulsen.

- Det viser, at vi har medarbejdere, der tager det her alvorligt, siger Karsten Poulsen.

Børn kan blive bedt om at blive hjemme

Nordfyns Kommune har også informeret alle forældre om, hvordan de skal forholde sig efter en rejse i risikoområder.

- Hvis børnene har været i et risikoområde og er kommet hjem efter den 2. marts, så beder vi forældrene om at holde børnene hjemme, fortæller Karsten Poulsen.

Lige nu er der ikke nogen børn eller unge på Nordfyn, der er blevet hjemme.

- Når vi taler om børneområdet, så er der rigtig mange børn, som også er bekymrede og angste, når der er så meget tale om virus. Derfor kommunikerer vi meget tæt med forældrene, og opfordre dem til at kontakt daginstitutionen eller skolen, hvis et barn er blevet syg med coronavirus, siger Karsten Poulsen..

- Det gør vi, så alle forældre kan være trygge ved situationen, siger han.

Stor forskel på situationen i kommunerne

En rundringning til de øvrige fynske viser, at billedet er meget forskelligt.

I Odense kommune, der har 14.000 ansatte, er status torsdag eftermiddag, at fire ansatte er frivilligt hjemsendt og en ansat er sat i karantæne.

De andre fynske kommuner er i gang med at afklare, om nogen er hjemme eller er i karantæne.