Coronavirus gør voldsramte kvinder udsatte: Regeringen opretter nødpladser i Odense

På Krisecenter Odense er der stadig ledige pladser til voldsramte kvinder. Men det kan coronaepidemien hurtigt ændre på.

Jeg er glad for, at vi nu griber hurtigt ind og sikrer flere pladser til voldsramte kvinder Astrid Krag, social- og indenrigsminister, Socialdemokratiet

I resten af landet og særligt i hovedstaden har krisecentrene nemlig oplevet en fordobling i henvendelserne fra kvinder, der oplever vold i hjemmet. Og det samme kan ske på Krisecenter Odense.

Derfor glæder det centerlederen, at der nu kommer en hjælpende hånd fra regeringen.

- Vi ser på andre centre, at der er et stigende behov for pladser, så vi har været forberedt på at sætte ekstra ressoucer ind, siger centerleder Jannie Staal fra Krisecenter Odense.

Ingen mangel i Odense endnu

Med støtte fra SF, Enhedslisten, Radikale og Alternativet har regeringen fremrykket 11 millioner kroner fra finansloven til landets krisecentre.

Det giver i alt giver 55 nødpladser til landets krisecentre, og i Odense oprettes ti af de 55 pladser.

- Vold giver ar på krop og sjæl. Kvinder skal altid kunne komme væk fra en voldelig partner og bryde ud af den voldsspiral, som alt for mange lever i. Jeg er glad for, at vi nu griber hurtigt ind og sikrer flere pladser til voldsramte kvinder, lyder det fra social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i en pressemeddelelse.

Vi skal som samfund stå klar med hjælp, og vi skal sikre, at der er pladser på vores krisecenter Brian Dybro, socialrådmand, Odense Kommune

Men heldigvis er der endnu ikke brug for de ti nødpladser, der oprettes i Odense. Men ifølge Jannie Staal kan der hurtigt blive behov for dem.

- En kvinde, der er udsat for vold, har måske haft et frirum, når voldsudøveren eller hun selv har været på arbejde. Og i og med at de nu går hjemme sammen, så kan det få volden til at eskalere, siger hun.

Må forvente en stigning

De 55 pladser fordeles på følgende fem byer: • København - Danner i partnerskab med LOKK, Dansk Kvindesamfund og Kvindehjemmet (5 millioner kroner svarende til cirka 25 pladser)

• Kolding Krisecenter (1 million krkroner svarende til cirka fem pladser)

• Odense Krisecenter (2 millioner kroner svarende til cirka ti pladser)

• Holstebro Krisecenter (2 millioner kroner svarende til cirka ti pladser)

• Aarhus Krisecenter (1 million kroner svarende til cirka fem pladser)

Regeringen fremrykker i alt 11 mlillioner kroner fra finanslovsaftalen, så der kan oprettes op til 55 midlertidige pladser.

Aftalen er indgået med SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet. Kilde: Social- og Indenrigsministeriet



De ti ekstra pladser glæder også socialrådmand Brian Dybro (SF), der dog fremhæver, at de lige nu har pladser nok.

- Vi må forvente et stigende antal henvendelser i denne situation, hvor rigtig mange er tvunget til at være hjemme. Det er så ubeskrivelig hårdt at være fanget i et voldeligt forhold, og hvis der samtidig er børn indblandet, betaler de en alt, alt for høj pris, mener Brian Dybro og uddyber:

- Vi skal som samfund stå klar med hjælp, og vi skal sikre, at der er pladser på vores krisecentre.

Flere tilbyder deres hjælp

Før regeringen fremrykkede de 11 millioner kroner fra finansloven, var der allerede mange privatpersoner såvel som virksomheder, der tilbød krisecentrene deres hjælp, skulle der opstå et uhensigtsmæssigt stort pres.

Det kan Henriette Korf Graversen, der er chef for sociale indsatser i Odense Kommune, fortælle til TV 2/Fyn.

- Vi har allerede fået mange henvendelser fra hoteller, vandrehjem og så videre, der tilbyder deres værelser som en mulighed. Det er i sig selv meget positivt. Der er mange, der rigtig gerne vil hjælpe, siger Henriette Korf Graversen.

Og selv efter regeringens håndsrækning holder telefonerne på Krisecenter Odense ikke pause.

- Vores telefoner bimler med private, hoteller, vandrerhjem og mange flere, der gerne vil hjælpe og støtte, og det er simpelthen så overvældende, siger Jannie Staal og fortsætter:

- Så vi skal nok kunne tage os af de kvinder og børn, der har brug for vores hjælp.

