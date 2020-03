Coronavirus holder kinesere væk fra fynsk museum

Omkring 27 procent af gæsterne.

Så mange har coronavirus holdt fra at besøge H. C. Andrsens Hus i Odense i uge 9.

Det vurderer Torben Grøngaard Jeppesen, der er museumsdirektør ved Odense Bys Museer.

- Vi kan godt overskue det i øjebilkket, men jeg er bekymret, forklarer museumsdirektøren.

Torben Grøngaard Jeppesen fortæller, at det særligt er de kinesiske gæster, der holder sig væk fra museet på grund af coronavirus. Det skyldes blandt andet forskellige tiltag i Kina, som er sat i værk for at inddæmme virusset. Derudover har flere flyselskaber droppet ruter til og fra Kina.

- Alene i H. C. Andersen museet har vi 20.000 gæster fra Kina om året, og de betaler allesammen entré, forsikrer museumsdirektøren.

Ifølge museumsdirektøren er det op mod 70 procent af gæsterne, der kommer fra udlandet. Derfor er det heller ikke uden omkostninger, hvis andre lande end Kina indfører eksempelvis karantæne, og flyruter bliver droppet.

Frygter langvarig coronaproblemer

Ifølge Torben Grøngaard Jeppesen er det ikke et stort problem, at museet for tiden oplever en nedgang i antallet af gæster. Det skyldes, at vintermånederne og det tidlige forår ligger uden for museets højsæson.

- Til sommer har vi en dagsindtægt på over 100.000 kroner hver dag. Hvis vi begynder at miste halvdelen af det, så kommer vi ud i en gevaldig udfordring, siger han.

Derfor holder museumsdirektøren sig også orienteret om det senste nye om coronavirusset.

- Jeg krydser fingre for, at man får stoppet det her, understreger han.

I 2021 skal et helt nyt H. C. Andersen-museum efter planen stå færdigt.

- Derfor er det (ny coronavirus, red.) lidt ærgeligt, mener direktøren.