Coronavirus lukker lægehus i Nyborg

Lægerne Enghavevej i Nyborg måtte fredag dreje nøglen om og lukke, efter at de muligvis har være udsat for coronasmitte.

På lægehusets hjemmeside skriver de følgende til deres patienter:

- Vi er desværre i dag blevet sat i karantæne af Styrelsen for Patientsikkerhed, da vi potentielt kan have været udsat for coronasmitte i Lægehuset.

Lægehuset er indtil videre lukket.

- Vi kan indtil videre ikke være i lægehuset før den 25. marts, men det kan være, at det ændres senere, skriver de videre.

Lægerne oplyser, at de så vidt som muligt vil arbejde hjemmefra, og patienterne kan skrive til dem via deres hjemmeside eller app´en "Min læge"

Ellers henviser de til kommunens andre læger.