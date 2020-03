Coronavirus: Patrick kommer ud og tester dig for smitte

Patrick Fechtenburg Jørgensen er på vej til at besøge endnu en borger i Odense, der skal tjekkes for coronavirus. Fire biler fra Ambulance Syd kører ud i hele Region Syddanmark og poder borgerne for at se, om de skulle være smittede.

- Det er første dag, jeg kører. Jeg har kørt uafbrudt, siden jeg mødte ind i morges, siger Patrick Fechtenburg Jørgensen, områdeleder hos Ambulance Syd.

For at undgå selv at blive smittet er Patrick Fechtenburg Jørgensen iført fuld beskyttelsesdragt, når han besøger folk. Det plejer han at informere om, inden han kommer:

- Som regel ringer jeg lige til dem inden og siger, hvad det er, der møder dem, når jeg kommer. Ellers vil mange blive meget overraskede, er jeg ret overbevist om.

Drive in-test i Region Midtjylland

I Region Midtjylland har man valgt en anden model, hvor borgerne kan køre til en drive in-station og blive testet, men Region Syddanmark har valgt modellen, hvor man kører ud til borgerne i stedet.

- Vi vil rigtig gerne undgå, at de her borgere skal ind på sygehusene. Det tager lang tid, fordi man skal gøre rigtig meget rent bagefter, og så synes vi også, at det er mere hensigtsmæssigt at borgere, der kan risikere at være smittet med coronavirus, bliver i hjemmet, siger Gitte Jørgensen, der er præhospitalchef i Region Syddanmark.

Og det betyder, at Patrick Fechtenburg Jørgensen må iføre sig adskillige dragter, mundbind og masker.

- Der er ture hele tiden. Der kommer hele tiden nye ture ind, og der er konstant noget nyt at køre til. Jeg har ikke det fulde overblik, siger han.

Hurtigt overstået

Selve testen, en podning i munden, er overstået på få sekunder. Og så er det videre til den næste, der ønsker at vide, om han er syg eller rask.

- Langt størstedelen af dem er yngre borgere, der har været på skiferie enten i Østrig eller i Norditalien, fortæller Patrick Fechtenburg Jørgensen.

Mandag stod den på besøg i beskyttelsesdragt i mindst 12 timer, og Patrick Fechtenburg Jørgensen tror, at der er mange flere arbejdsdage af den slags i vente.

- Jeg er ikke i tvivl om, at der bliver masser at se til det næste stykke tid, slutter han.

Der kan gå op til 24 timer før der foreligger et resultatet af podningen.

