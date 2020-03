Coronavirus: Rune rådet til at blive hjemme - hans venner må bare ikke hoste på andre

Rune Corfitzen og fem venner var i sidste uge afsted på skiferie i det nordlige Italien. Ingen personer i byen, som de besøgte, er konstateret smittet. Men byen ligger i Lombardiet, som er et af de områder, der er ramt af coronavirussen covid-19.

Da de seks venner kører hjem fra skiferien lørdag, har de læst sig frem til, at man skal kontakte sin læge, hvis man har været i et udsat område. For at høre hvad man skal gøre.

- Jeg er som sådan ikke tvunget til det, men jeg er blevet anbefalet at blive hjemme, fortæller Rune Corfitzen til TV 2/Fyn.

Det betyder, at Rune Corfitzen siden hjemkomsten i søndags har opholdt sig inden døre i sin lejlighed.

Opkaldet til lægen

Ingen af de seks venner fra Odense har haft feber. Men alle seks var forkølet og hostede, da de kom hjem fra skiferien. Rune kalder selv forkølelsen for en rigtig skiferiesygdom.

På hjemturen læste vennerne Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og da de kom hjem, ringede hver især til deres læge. I starten fik de den samme besked.

- Hvis vi fik feber over 38, skulle vi kontakte vores læge, fortæller Rune Corfitzen.

Rune Corfitzen tog kontakt til lægen igen onsdag, da Sundhedsstyrelsen tirsdag havde meldt en ny vejledning ud. Hans læge anbefalede ham at blive hjemme, fordi han var forkølet og hostede.

- Jeg fik at vide, at jeg skulle blive hjemme i de resterende ti dage, fortæller Rune Corfitzen.

Men det er ikke alle seks venner, som nu sidder isoleret i deres lejligheder.

- Min anden kammerat har ikke fået anbefalet at blive hjemme. Men han har fået at vide, at han skal passe på og bruge håndsprit, og så skal han lade være med at hoste på andre, siger Rune Corfitzen.

Hvis du bliver syg covid-19 kan vise sig med feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær.

Symptomerne ses op til 14 dage, efter man er udsat for smitte.

Hvis du inden for de sidste 14 dage har været i et land med covid-19 smittespredning, eller hvis du har været i tæt kontakt med en person med covid-19, så ring til lægen, hvis du er syg.

Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre. Kilde: Sundhedsstyrelsen

Ikke alene

De næste ti dage skal Rune Corfitzen fortsat kun være i lejligheden i Odense. Men det bliver ikke i hans eget selskab. Vennen, som han bor sammen med, og som han var på skiferie med, er også blevet i lejligheden.

De to venner har hinanden, mens de kun kan iagttage verden uden for gennem et vindue. Derfor har Rune og vennen fået hjælp fra familien.

- Ham, som jeg bor sammen med, hans far har været på besøg med et termometer, så vi kan tjekke vores temperatur. Og så har hans lillebror været forbi med lidt mad og sådan noget, fortæller Rune Corfitzen og fortsætter:

- Men det er selvfølgelig vildt irriterende ikke at kunne klare sig selv.

En melding til chefen

Rune Corfitzen, der er ved at uddanne sig som maskinmester, er i øjeblikket i praktik hos Viggo Hansen A/S. Her anbefalede chefen også Rune til at blive hjemme.

- Der var ikke rigtigt noget valg. Min læge havde anbefalet det. Og min arbejdsgiver havde også læst anbefalingerne. Men jeg er glad og taknemmelig for, at min arbejdsgiver tager hånd om de ansatte, siger Rune Corfitzen.

Om Rune Corfitzen skal besøge lægen, efter de ti karantænedage er gået, ved han endnu ikke. Men han regner med, at han om ti dage kan møde op på arbejdspladsen igen. Weekenden inden hans karantæne slutter, skal han lige give chefen et opkald, og så er han klar til at træde i arbejdstøjet igen.