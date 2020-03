Coronavirus: Studerende og pensionerede læger skal hjælpe sygehusene

Sygeplejerskestuderende, pensionerede læger og sygeplejersker skal komme sygehusvæsenet til undsætning. Statsminister Mette Frederiksen sagde tirsdag, at sygehusene har brug for ekstra personale, derfor skal de være klar til at blive kaldt ind.

Mogens Hüttel, tidligere overlæge på OUH, og skulle situationen blive så alvorlig, at ekstra læger og sygeplejersker bliver sat i aktion, så er han klar til at hjælpe, også selvom han er pensioneret.

- Vi er læger for hele livet. Bare fordi jeg er gået på pension, så glemmer jeg ikke de håndgreb og den kunnen, jeg havde. Vi vil kunne støtte vores tidligere kolleger, siger han til TV 2/Fyn.

Men han er ikke den eneste. Mogens Hüttel er nemlig formand for Foreningen af Pensionerede Læger, og han har allerede fået flere opkald fra andre pensionerede læger, der melder sig ind i kampen mod coronavirus.

- Hvis vi i Danmark ikke ændrer adfærd, så kommer vi i spil. Det er jeg ikke i tvivl om, siger Mogens Hüttel og fortsætter:

- Mit håb er stadigvæk, at vi kan klare det uden.

Studerende skal også være klar, men de har delte meninger

På sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er de klar til at stille de studerende til rådighed.

- Vi venter på at få at vide, hvad der forventes af os. Vi er villige til at hjælpe på bedst mulig måde, så det kommer borgere og patienter til gode, siger Helle Stryhn, uddannelsesleder på sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg.

Sygeplejerskestuderende Stine Marie Kjærgaard går på 7. semester på UCL i Svendborg. Hun er klar til at træde til, hvis det bliver nødvendigt.

- Jeg har afsluttet 6. semester, som er den lange praktik, der gør, at jeg skal være klar til at gå ud og varetage en sygeplejestilling. Så med en oplæring ville det være muligt for mig at varetage den opgave, det er, siger hun.

Anderledes er det hos Camilla Duerlund Nielsen fra UCL på Svendborg. Hun går på 3. semester og føler sig ikke godt nok klædt på til opgaven.

- Jeg har været i praktik og fået viden fra skolen, men ligefrem at skulle passe patienter, synes jeg er en stor ting allerede nu, hvor vi kan risikere at stå med meget af det selv, siger hun.

Camilla Duerlund Nielsen savner mere viden om coronavirussen, og viden om, hvordan hun skal forholde sig til patienterne. Men her er uddannelseslederen, Helle Stryhn, klar til at hjælpe.

- Jeg synes, at de studerende er klar. Men de har selvfølgelig også en frygt afhængig af, hvor langt de er i uddannelsen. Men der har vi den faglige viden, der kan hjælpe dem til at være klædt på til opgaven, siger Helle Stryhn.

