Coronavirus truer tøjbutik: - Det er værre end finanskrisen

Den lille tøjbutik Baronessen og Baronen handler med dametøj, og butikken er fyldt til bristepunktet med foråstøj, der venter på at blive solgt.

Men ventetiden er lang for ejerne Torben og Helle Rasmussen, for der kommer nemlig ingen kunder i butikken.

Baronessen og Baronen har ellers håndsprit klar til kunderne, og der er også mulighed for at vaske hænder. Torsdag havde butikken åben til klokken 17.00, og klokken 15.30 havde dørklokken kun lydt én gang.

- Én kunde på hele dagen. Jeg tror, vi har omsat for 600 kroner hele dagen, fortæller Torben Rasmussen.

Værre end finanskrisen

Udbruddet af coronavirus er et hårdt slag for Baronessen og Baronen, og den nuværende situation bringer minder om finanskrisen.

- Vi åbnede i 2007. I 2008 kom finanskrisen, og jeg husker, hvordan min kone ikke kunne sove, fordi hun var i tvivl, om hun kunne betale sine regninger, fortæller Torben Rasmussen og fortsætter:

- Vi kom gennem finanskrisen, og siden er det egentlig gået okay. Det har aldrig været nemt i en lille by, og det er vigtigt, at alle de lokale støtter. Men nu er det her kommet, (coronavirus, red.) og over en nat mistede vi hele vores eksistensgrundlag.

Er de her værre end finanskrisen i 2008?

- Ja, det føler jeg faktisk, siger Torben Rasmussen.

Glad for håndsrækning

Torsdag formiddag præsenterede regeringen endnu en hjælpepakke til selvstændige og freelancere, der blandt andet giver kompensation til dem, der oplever mindst 30 procent nedgang i omsætningen.

Kompensationen vil udgøre 75 procent af det forventede omsætningstab, dog højest 23.000 kroner pr. måned pr. ejer. Ordningen gælder i i tre måneder frem til den 9. juni.

Men selvom Torben og Helle Rasmussen er glade for den nye ordning, så er det ikke sikkert, at det er nok til at skre butikkens overlevelse.

- Vi synes, det er helt fantastisk, at Folketinget sammen kan blive enige om en hjælpepakke. Det er så flot. Problemet for os er, at vi har købt varer ind for mange tusinde kroner, og 23.000 kroner kan desværre ikke dække det, siger Torben Rasmussen.

Der er også mulighed for i videre omfang at optage statsgaranterede lån, men det vil Torben og Helle Rasmussen helst undgå.

- Vi har i forvejen kæmpet for ikke at have for meget gæld. Det er ikke særlig sjovt at tænke på at skulle det, siger Torben Rasmussen.

20 procent rabat på alt

Ud over den fysiske butik, Baronessen og Baronen, driver de også webshoppen MyMouse.dk. Men også her står tingene stille.

Hvad har I selv gjort for at gøre opmærksom på, at I gerne vil have kunderne ind?

- Vi har et skilt med 20 procent, og når en virksomhed sætter prisen ned med 20 procent på nye varer, er det jo ikke for sjov. Det er fordi, man skal bruge penge til at betale sine regninger, siger Torben Rasmussen og fortsætter:

- Vi har også 20 procent på MyMouse, men hvis folk ikke kommer ind og handler, så er det svært.