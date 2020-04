Costaricaner fanget på Fynsk højskole: - Man skal have et stærkt sind

Sikkert forklarer Nancy Paola Gonzales Unana sin idé på engelsk:

Hun vil have sine højskolekammerater til at lære hinanden bedre at kende. Derfor skal de til dagens frokost sætte sig ved nogen, de ikke normalt snakker med.

Costaricanske Nancy Paola Gonzales Unana er sammen med 23 andre udenlandske højskoleelever fanget på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Normalt er der omkring 300 elever og lærere på den sydfynske højskole.

- For at være helt ærlig, så er det hårdt, forklarer hun.

Da landet lukkede ned i midten af marts, valgte de 24 udenlandske højskoleelever at blive på skolen i håbet om, at tingene hurtigt ville blive normale igen. Det var ikke tilfældet, og nu er de strandede på sjette uge på den fynske højskole.

- Det er vigtigt at have et stærkt sind, understreger Nancy Paola Gonzales Unana, der savner sin familie og nære venner.

Hun har valgt at bruge tiden på at blive bedre til engelsk og har tygget sig igennem flere bøger på engelsk, så hun får det bedste ud af situationen.

- Det op til dig, hvordan du vil bruge din tid. For mig handler det om at udvikle sig, siger hun.

Finder nye rutiner

Sammen med de andre højskoleelever forsøger hun at skabe rutiner og nye gøremål for at holde sig igang. Eksempelvis har nogle argentinske elever arrangeret en aften med argentinsk mad og underholdning.

- Vi prøver at beskæftige folk, så de ikke er kede af det, forklarer Alexis Rogoski, der kommer fra Argentina.

Alligevel savner han en højskole, der sprudler af liv fra 250 elever og godt 70 ansatte.

- Det ville være rigtig skidt, hvis jeg ikke kommer til at se mine danske venner, mener han.

Elevernes beklagelser møder også opbakning hos skolens forstander Uffe Strandby.

- Det er trist for dem. De er på en måde fanget i et andet land, siger han fra skolens tomme opholdsrum.

- Det føles ikke helt som en skole. Det er først skole, når elever og lærere er her, og man fornemmer ånden og sjælen, forklarer han.

Normalt er opholdsrummet på Gymnastikhøjskolen i Ollerup fyldt med mennesker.

Efter planen kan Nancy Paola Gonzales Unana og de andre højskoleelever vende tilbage til en normal hverdag 10. maj.

Det forudsætter dog, at regeringen ikke forlænger den nuværende lukning.