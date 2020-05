Den Fynske Landsby ærgrer sig: Må vente endnu en måned

I næsten to måneder har Den Fynske Landsby i Odense været lukket ned som følge af coronavirus, og som mange andre fulgte ledelsen spændt med i, om frilandsmuseet i Odense kunne åbne i maj. Sådan bliver det dog ikke.

Læs også Odense Zoo: Det lille 'hvis' skaber udfordringer

- Vi var lidt ærgerlige over, at vi ikke er med i den anden fase. Vi har Den Fynske Landsby, som er så smuk i øjeblikket. Det er forår. Der kommer lam. Der kommer kid. Dyrene er kommet ud på markerne. Træerne blomstrer, og det hele kommer op af jorden, så vi havde håbet på, at vi kunne have åbnet Den Fynske Landsby i midten af maj, siger Torben Grøngaard Jeppesen, der er museumsdirektør for Odense Bys Museer.

- Når det er sagt, har jeg egentlig en forståelse for, at der er prioriteringer, der skal tages, og alt ikke kan åbnes på én gang, forklarer han.

Genåbner i juni

Hvis alt går vel, kan Den Fynske Landsby og andre museer forvente at åbne 8. juni som led i den tredje fase af genåbningen af Danmark, som siden midten af marts har været lukket ned.

Læs også Den Fynske Landsby om genåbning: - Vi vil så gerne dele det hele

- Det er meget rart. Så har vi noget at arbejde hen imod, siger Torben Grøngaard Jeppesen.

- Vi skulle meget gerne have sommersæsonen med, fortæller museumsdirektøren, der er klar over, at det nok er begrænset, hvor mange udenlandske turister der kommer på besøg denne sommer.

Den Fynske Landsby, der indeholder gårde og huse, som de så ud i 1800-tallet, har været lukket ned siden 12. marts.