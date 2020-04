Det vil Camilla vide om genåbning af skoler og daginstitutioner: Hvilke spørgsmål har du?

Camilla Lykke Sørensen er mor til tre og engageret i forældreorganisationen FOLAs lokalafdeling i Assens.

Hun er en af de mange forældre, som i den forgangne uge har skullet tumle de spørgsmål og bekymringer, som er opstået i kølvandet på statsministerens melding om, at skoler og daginstitutioner genåbner.

- Jeg har været bekymret for, hvordan børnenes hverdag ville komme til at være. De kan godt mærke, at hverdagen er anderledes, selvom vi gør alt, hvad vi kan for at give dem tryghed og omsorg, siger Camilla Lykke Sørensen.

Den ældste kom afsted

Tilbage hos Camilla Lykke Sørensen.

Her er den ældste på 9 år vendt tilbage til skolelivet i 3. klasse, mens de yngre søskende på henholdsvis 5 og 3 bliver holdt hjemme en tid endnu.

- Da vi så pressemødet og Mette Frederiksen sagde, at der ville blive åbnet op, så begyndte min datter på ni, som går i tredje klasse, at danse og hoppe: 'Jeg skal tilbage til mine venner'. Hun har savnet det sociale, siger Camilla Lykke Sørensen.

For hende handler det blandt andet om usikkerheden om, hvorvidt det er muligt for det pædagogiske personale at drage tilstrækkelig omsorg for børnene, når der samtidig skal holdes afstand.

- Hvis mit barn falder og slår sig, kan de så ikke komme op på skødet og få en 'trøster'? Hvis de har svært ved at blive afleveret, kan de så ikke få et ekstra kram? Alle de ting, som gør vores børn trygge. Fordi én ting er, at de kommer tilbage til deres hverdag, men det er jo en ny hverdag. For det er nogle andre rammer end de er vant til, og det gør børn utrygge, siger Camilla Lykke Sørensen.

Jobbet som konferencekoordinator i hotelbranchen er lukket ned på grund af krisen, og derfor er Camilla Lykke Sørensen ligesom så mange andre forældre hjemme med mulighed for at lade være med at sende de yngste i daginstitution. Men når børnene skal holdes hjemme, hvis de bliver snottede, kan det give flere dilemmaer.

- Hvordan skal arbejdsmarkedet hænge sammen, hvis man har tre børn, og et barn får en snotnæse? Så kan jeg jo godt risikere ikke at kunne komme på arbejde i en måned. Det stiller mig i et dilemma overfor min arbejdsgiver, siger Camilla Lykke Sørensen.

Forskellige kommuner - forskellige genåbninger

Selvom familien i Ebberup allerede i den forgangne uge har kunnet sende deres tre børn afsted, så er det langt fra alle fynske kommuner, der har kunnet åbne alle steder før weekenden.

En række kommuner åbner først skoleklasser og dele af pasningssystemet op mandag 20. april.

Det gælder blandt andet Odense Kommune, hvor 2. til 5. klasse først møder ind, når weekenden er overstået.

Ligesom dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune også først åbner mandag.

Bange for, at det giver angst

Camilla Lykke Sørensen tror ikke på, at samfundet når at blive normalt inden sommerferien. Eller efter sommerferien for den sags skyld. Og så længe hverdagen skal fortsætte med hyppig håndvask, afstand og færre kram fra voksne, så frygter hun, at det kan sætte sig i nogle af børnene.

- Jeg kan godt være bange for, at vi får nogle børn, der bliver sygdomsforskrækket. Jeg kan også godt være bange for, at det her kan sætte angst i gang for nogen, siger Camilla Lykke Sørensen.

Men selvom det er svært at navigere i både som forælder, men også som myndighed, så er Camilla Lykke Sørensen ikke helt utryg.

- Vi må se, hvordan det går. Jeg er tryg ved vores regering, siger Camilla Lykke Sørensen.