Digital morgensang: Aflyste koncerter får musikere til at skabe digitalt fællesskab i stedet

Der var fyldt med almindeligt hverdagskaos og barnegråd, da musikerne Anne Farup og Lasse Helvig startede deres første morgensang på Facebook.

- Det var også for at vise det uperfekte. Det var lidt sjovt, og sådan er det jo at være en børnefamilie. Og det er jo dem, vi gerne vil ud til, siger Lasse Helvig.

Hver morgen klokken 8 vil de to musikere på deres Facebook-side "I gang med sang" lave morgensang, som de håber, familier rundt om i landet vil synge med på.

Mistede indtægtsgrundlag

Da aflysningerne pludselig rullede ind over Danmark, ramte det også de to musikeres økonomi.

- Vi sad en hel aften og en hel nat og tænkte "hvad gør vi nu". Vores økonomi faldt jo. Vi får ikke penge for alt det, vi skulle have spillet det næste stykke tid, siger Anne Farup.

Familien står overfor en flytning og er ikke begejstret for udsigten til en usikker økonomi.

I stedet har de begge to nu trukket dagpengekortet. Lasse har lukket sit firma, og Anne kan gøre brug af ni ugers resterende supplerende dagpenge.

Vil bare dele musikken

Når Anne Farup og Lasse Helvig nu vælger at streame morgensang, er det ikke noget, de kan tjene penge på. De vil bare gerne sprede musikken.

- Lige nu vil vi bare gerne give. Der er ikke noget at høste. Så vi prøver at så frø til et kæmpe fællesskab. Hvad nu, hvis vi kan stå 80.000 mennesker hver morgen og synge morgensang hjemme i hvert vores hjem? Det fællesskab er jo også et åndeligt fællesskab, hvor vi kan støtte hinanden. Og hvem ved? Måske mødes vi om fire måneder allesammen og synger sammen, siger Anne Farup.

Da aflysningerne væltede ind, og musikerparret var i det mørkeste humør, delte de deres frustration på Facebook. Og opbakningen væltede ind.

- Så var der folk, der foreslog, at vi skulle lave distancekoncerter og tage imod donationer for det. Så tænkte vi, okay. Nu bygger vi et fællesskab op, hvor vi giver og giver. For det er dét, vi har at give. Og så kan vi måske åbne op for at tage imod donationer senere. Der skal vi også lige finde ud af, hvordan det skal foregå, forklarer Anne Farup.

Repertoiret på den første digitale morgensang bestod udover hjemmebagt rugbrød og familiekaos af sangene Rapanden Rasmus, Indianer, og Hvis du ser en krokodille.