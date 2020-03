Drive-in test skal aflaste OUH

Hvis man som fynbo bliver bedt om at blive testet for coronavirus, kan det nu gøres fra forsædet af bilen.

Onsdag indviede OUH nogle drive-in telte til test for coronavirus, der skal lette ekspeditionen af eventuelt coronasmittede fynboer.

- Vi forventer, vi vil kunne tage omkring 150 personer i døgnet. Det er flere, end hvad vi har brug for nu, men vi har valgt at planlægge lidt større, og planlægge efter at kunne udvide, hvis det bliver nødvendigt, fortæller overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på OUH, Anne Øvrehus.

Planen med den lille nye afdeling af OUH er, at det kun bliver folk, der har behov for at komme ind, der kommer det.

- Vi vil fokusere de kræfter vi har inde på sygehuset til at tage sig af folk, der har brug for at snakke med en læge, fortæller hun.

Folk med lette symptomer

Telttilføjelsen til det fynske sygehus kommer til at rumme fem ansatte fra OUH, der skal pode de fynboer, der lægger vejen forbi.

- Det er beregnet til at varetage patienter, som i udgangspunkt er med lette symptomer, hvor vi ikke tænker, at der er behov for en indlæggelse, fortæller overlægen.

Man kan dog ikke bare møde op.

- Hvis man bare kører ind, uden at have talt med en læge, vil man blive sendt væk igen, fortæller hun og forklarer, at det kun er for folk, der har aftalt tid på forhånd.

For at få tid ude i teltene ved OUH skal man dog først have talt med enten en praktiserende læge eller en vagtlæge, der så skal vurdere, at man er har været udsat for en reel smittefare og viser symptomer på cornavirus.

Vi skal være klar

Overlægen forventer, at der kommer til at blive brug for den nye afdeling.

- For hver person der er fundet smittet, så kan der være andre, der har været i smitterisiko, siger Anne Øvrehus. Derfor er hun også sikker på, at teltene bliver nødvendige for sygehuset.

-Det er et ressourcespørgsmål for os som sygehus. Vi har et behov for, at vi hurtigt kan afklare, om man er smittet eller om man ikke er smittet, siger overlægen.

Hun er dog også klar over, at løsningen måske kun er midlertidig.

- Vi forbereder os på det, som det er nu, og nu er teltene, hvad vi har behov for. Vi kan ikke vide, hvordan tingene ændrer sig, eller hvad der kommer af retningslinjer for dem, der skal testes, afslutter hun.

