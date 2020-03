Dronningen med opsang til danskerne: - Det er tankeløst og hensynsløst

Dronning Margrethe holdt en historisk tale til danskerne tirsdag aften på grund af den coronavirus, der lige nu lægger store dele af Danmark ned.

Dronningen kaldte blandt andet coronavirus for "en farlig gæst" i Danmark og bad folk undgå store forsamlinger og sammenkomster.

- Danmark står i en alvorlig situation. Den skæbne deler vi med hele Europa, ja med resten af verden, sagde dronningen.

Hun udtrykte stor forståelse for, at mange er bekymrede over sygdommen, der har vendt op og ned på den virkelighed, vi alle sammen kender.

- Foråret er på vej. Danmark sprudlede af liv. Nu er dagligdagen sat i stå. Det føles både skræmmende og uvirkeligt. Men det er vores nye virkelighed, og det kræver noget af os alle sammen, sagde regenten, inden hun kom med årsagen til den historiske tv-tale:

- Jeg har en appel til alle: Coronavirus er en farlig gæst. Den spreder sig som ringe i vandet, og det går stærkt.

Tankeløst

Dronningen kom også med en alvorlig opsang til danskerne.

- Desværre er det ikke alle, der tager situationen tilstrækkeligt alvorligt. Den er alvorlig, og den gælder os alle sammen. Selvfølgelig er det skuffende og ærgerligt ikke at kunne mødes med sine venner, ikke mindst når man er ung.

- Man kan stadig se grupper i alle aldre, der opholder sig for tæt sammen. Nogle holder endda stadig fester og runde fødselsdage. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Det er tankeløst, og det er først og fremmest hensynsløst, sagde dronning Margrethe.