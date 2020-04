Efter coronalukning: Biblioteker hitter online

Bøgerne på de fynske biblioteker har siden de blev lukket for to uger siden samlet støv på reolerne.

Men på trods af at fynboerne ikke fysisk må komme ind og låne bøger på grund af smittespredning, hitter lånebøger alligevel blandt andet i de odenseanske hjem.

Det er dog tydeligt af de henvendelser, vi får, at der er mange, der glæder sig til, vi fysisk åbner igen Kent Skov Andersen, chef for biblioteker og borgerservice, Odense Kommune

- Vi har i høj grad brug for litteratur til børn og voksne i denne tid. Derfor prioriterede vi hurtigt at få åbnet for den elektroniske del, og det er glædeligt, at så mange har taget imod tilbuddet, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) i en pressemeddelelse fra Odense Kommune.

Det digitale tilbud indeholder udlån af både e-bøger, børnelydbøger og film, og kom så snart bibliotekerne fik besked på at lukke på grund af smittespredning.

- Det har været vigtigt for os, at vi stadig havde et godt og stærkt bibliotekstilbud i Odense på trods af situationen. Vores mange studerende er afhængige af biblioteket i deres uddannelse, siger rådmanden i pressemeddelelsen.

På Assens kommunes biblioteker kan man låne 50 e-bøger og 50 lydbøger ad gangen. Foto: Peter Bergman

Flere bøger

Læseglæden har også været til at spore på bibliotekernes hjemmeside. I løbet af de to første lukkeuger har brugerne taget rigtig godt imod muligheden for at læse digitalt. Odensebib.dk har blandt andet fået en fremgang på 60 procent i antal sidevisninger.

Chef for Biblioteker og Borgerservice, Kent Skov Andreasen, er glad for, at odenseanerne benytter sig af tilbuddet.



- Jeg er glad for at se, at så mange har taget de digitale materialer til sig, når mulighederne for fysiske materialer i denne periode ikke er til stede, forklarer chef for biblioteker og borgerservice, Kent Skov Andreasen i pressemeddelelsen.

Fremgangen kan skyldes, at man siden bibliotekerne lukkede, nu må låne helt op til ti e-bøger, ti film og ti lydbøger samtidigt, i forhold til de to, man normalt må låne ad gangen.

- Det var præcis, hvad vi håbede på, da vi skruede op for mængden af digitale materialer i lukkeperioden, tilføjer han.

Aktive på sociale medier

Også på bibliotekernes sociale medier kan man mærke den digitale medgang. Læseglæden bliver flittigt delt på bibliotekernes facebooksider.

Ifølge pressemeddelelsen har hovedbiblioteket ved Odense Banegård Center oplevet en stigning af interaktioner på deres facebookside på 111 procent.

Desuden gør den øgede aktivitet på bibliotekernes facebooksider, at opslagene på biblioteket i Dalums facebookside når ud til næsten otte gange så mange, som de plejer.

Selvom det digitale bibliotek hitter, er der dog ifølge chef for biblioteker og borgerservice ingen tvivl om, at folk savner det fysiske bibliotek.

- Det er dog også tydeligt af de henvendelser, vi får, at der er mange, der glæder sig til, vi fysisk åbner igen - det gør vi også selv, afslutter han.

Det er indtil videre uklart, hvornår de fynske biblioteker igen kan åbne.