Efter lukning: Restauratører fra Storms Pakhus lægger plan for overlevelse

Der er ingen muligheder for mad og hygge på Storms Pakhus de næste to uger. Sådan lød meldingen fra street food-hallens ledelse, der torsdag valgte at lukke stedet ned.

Og selvom der er stor forståelse blandt de erhvervsdrivende bag boderne, var det også rigtig dårlige nyheder.

Derfor gik der heller ikke mange timer, før de mødtes for at finde en løsning, fortæller René Bo Dyrvig, der udover at være indehaver af Kaiseki Sushi i Storms Pakhus også ejer Bryggeri Flakhaven.

- Vi har nogle ansatte, som vi har et ansvar overfor - de også skal have løn og andre ting. Så vi har sat os ned for at finde et nyt fælles grundlag, siger han.

Vil lave fælleskøkken

Planen er, at en lille sammenslutningen af otte boder vil gå sammen i Bryggeriet Flakhavens køkken og lave et sted, hvor folk kan hente mad eller få den leveret fra, nu hvor flere restauranter er lukket, fortæller René Bo Dyrvig.

Det hele går ud på, at vi vil prøve at overleve den her situation René Bo Dyrvig, indehaver af Kaiseki Sushi i Storms Pakhus og Bryggeri Flakhaven

- Vi er gået sammen i en lille koalition med nogle af de stader, vi ved har mange friskvarer og mange ting, der vil gå til spilde de næste to uger. Vi har prøvet at finde en løsning på, hvordan vi kommer ud af det her uden at stå i en rigtig skidt situation uden mulighed for indtjening, siger René Bo Dyrvig.

- Det hele går ud på, at vi vil prøve at overleve den her situation, hvor vi ikke har noget sted at lave og sælge maden. Men fordi vi har en mulighed for at minimere smitterisikoen her på Flakhaven, virker det som et ideelt sted at være.

250 afbestillinger

Dermed får Flakhavens ejer og boderne også udnyttet bryggeriets kapacitet. Bryggeriets restaurant har nemlig, ligesom så mange andre steder, været ramt af aflysninger.

I alt er der kommet 250 afbud til bestillinger hen over de kommende ti dage, oplyser René Bo Dyrvig. Derfor ville det også glæde ejeren, hvis han og de andre erhvervsdrivende fra Storms Pakhus kan få det bedste ud af det.

- Vi skal hjælpe hinanden ud af en dårlig situation, og det gør vi bedst ved at samarbejde, siger han.

Ejerne af de otte boder fra Storms Pakhus holdt torsdag møde om mulighederne for at et midlertidigt samarbejde. Foto: Sara Fuglsig