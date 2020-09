Efterskole hjemsender samtlige elever efter smitteudbrud

Alle efterskoleelever på Ringe Fri-og Efterskole er blevet hjemsendt. Det sker, da en elev på efterskolen er blevet testet positiv for coronavirus. Det bekræfter efterskolens forstander, Thomas Danielsen, til TV 2/Fyn.

- Vi kan bekræfte, at der er konstateret smitte med coronavirus på efterskolen. Indtil videre er der kun en enkelt elev, der er blevet konstateret positiv, forklarer forstanderen.

Efterskolen følger myndighedernes anbefalinger og har derfor valgt at hjemsende alle elever på skolen.

- Vi har taget kontakt til sundhedsmyndighederne, der har anbefalet, at vi sender alle elever hjem. Selve hjemsendelsen vil vare til søndag d. 4 oktober, siger Thomas Danielsen.

Smittet til privatfest

Ifølge Thomas Danielsen tyder intet på, at smitten er opstået under et af efterskolens arrangementer.

- Det er sket under en privatfest. Vi kan selvfølgelig ikke være helt sikre, hvor smitten stammer fra, men to personer fra privatfesten er blevet testet positive, fortæller forstanderen.

Eleverne på Ringe Fri-og Efterskole må først komme tilbage på skolen, når de kan vise to testsvar, som er negative.

