En fynbo får svar: - Hvorfor må midtfynsk kostskole åbne for ældre elever?

Danmarks største kostskole for anbragte børn ligger i Ringe.

Den er en af de kostskoler, der som et led i første etape af regeringens genåbning byder samtlige godt 80 elever tilbage til skolelivet - også selvom eleverne ikke hører til blandt de yngste.

Spørgsmål fra en fynbo Hvordan kan det være, at Ringe Kost- og Realskole må åbne igen, da det er elever fra 6. klasse og op til 10. klasse? Søren Povlsgaard

- Vi er et anbringelsessted og opererer derfor dels i en skolelovgivning og dels i sociallovgivningen.

- Nu med Covid-19 er der så samtidig kommet en sundhedslovgivning i spil, og mange af de her nye lovgivninger og hensyn er i modstrid med hinanden, siger forstander på Ringe Kost- og Realskole, Mariann Kordif.

Hvorfor åbner kostskolerne?

Det er da heller ikke helt let at forstå, at man på kostskolen i Ringe godt kan åbne for alle elever, når man i landets folke- og friskoler kun må tage imod elever til og med 5. klasse.

En seer, Søren Povlsgaard, har spurgt:

Uforeneligt med virkeligheden

Det er fornuftigt, at vi nu kommer i gang igen. For hvad er alternativet? Mariann Kordif, Forstander på Ringe Kost- og Realskole

Spørgsmål og uklarheder har der faktisk været så mange af undervejs, at selv forstander Mariann Kordif har været i tvivl om, hvordan skolen burde forholde sig til Covid-19.

Særligt i forhold til en mulig genåbning af skolen.

- Vi vil bare gerne gøre det her rigtigt, men der er mange af de sundhedsmæssige krav, der er blevet meldt ud, der simpelthen ikke kan forenes med virkeligheden her hos os.

- Vi kan ikke garantere, at vi fuldstændig kan forhindre unge, der bor på skolen, i at samle sig og kigge på den samme mobiltelefon eller grine af det samme videoklip på Youtube. Vi kan ikke lukke dem ud af deres værelser på skift og i små faste grupper, som med sikkerhed ikke møder hinanden, siger Mariann Kordif.

Brev til ministeriet

Netop de mange lavpraktiske og konkrete problemstillinger fik før påske forstanderen til sammen med organistionen Danmarks Private Skoler og Gymnasier at henvende sig til Socialministeriet.

Målet var at få en klar udmelding om, hvordan skolerne skulle forholde sig.

- Jeg har fuld forståelse for, at det har været svært for alle parter at finde ud af, hvordan man skulle håndtere den her situation, men det er både nødvendigt og godt, at ministeriet nu har givet nogle retningslinjer, man kan læne sig op ad. Det er nogle meget vigtige hensyn, der skal afvejes, og derfor bør man ikke lade de enkelte skoler og deres bestyrelser i stikken med de her meget vigtige beslutninger, siger sekretariatchef i Danmarks Private Skoler og Gymnasier, Søren Lohdahl.

Barnet er vigtigere end smittefaren

Socialministeriet har på baggrund af henvendelsen givet den håndfuld af kostskoler, som er hjem for socialt anbragte børn og unge grønt lys til at genåbne - også selvom skolerne har svært ved at garantere, at alle retningslinjer i forhold til Covid-19 kan overholdes fuldstændigt.

- Det er fornuftigt, at vi nu kommer i gang igen. For hvad er alternativet?, spørger Mariann Kordif fra Ringe Kost- og Realskole.

Hun henviser til, at mange af skolens elever netop har brug for at kunne bo og være på skolen, hvor de er i anbringelse. Sekretariatschef i Danmarks Private Skoler og Gymnasier, Søren Lodahl, bakker op.

- Det er meget fornuftigt at genåbne de her skoler. Det er en rimelig balance, fordi hensynet til det enkelte barns trivsel og velbefindende må og skal veje tungest, siger Søren Lohdahl.

- Vi vil gøre det så godt som overhovedet muligt

De elever, som bor og går i skole på Ringe Kost- og Realskole, er mellem 11 og 18 år gamle.

Når skolen tager imod børnene tirsdag aften, så bliver det - ligesom mange andre steder - med nye restriktioner og opfordringer fra de voksne om f.eks. at holde afstand og gøre ekstra rent.

Politikerne sidder med de samme dilemmaer, som vi oplever her i småskala. Vi kan ikke gøre andet end at love, at vi gør det så godt, som vi overhovedet kan Mariann Kordif, Forstander på Ringe Kost- og Realskole

- Det har været svært at acceptere, at vi simpelthen ikke kan garantere, at alle retningslinjer overholdes. Men vi skal selvfølgelig gøre det så godt, som vi overhovedet kan, siger Mariann Kordif.

På baggrund af den melding, I har fået fra ministeriet, føler du dig så tryg ved, at I kan åbne op nu?

- Ja, det gør jeg. Jeg er glad for, at vi har fået et klart svar fra Socialministeriet. Vel vidende, at der kan opstå alle mulige situationer her.

- Politikerne sidder med de samme dilemmaer, som vi oplever her i småskala. Vi kan ikke gøre andet end at love, at vi gør det så godt, som vi overhovedet kan og i øvrigt tackler de ting, der måtte dukke op, siger Mariann Kordif, der er forstander på Ringe Kost- og Realskole.

