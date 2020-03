En fynbo spørger: Bliver skoleferien inddraget?

Tusindvis af fynske skolebørn undervises i disse uger hjemme.

En kendsgerning, som berører alle landets børnefamilier, og som har fået Anja Svaneby fra Fangel til at henvende sig til TV 2/Fyn med følgende spørgsmål:

- Om man har overvejet at inddrage for eksempel sommerferien og efterårsferien, så de (børnene, red.) eventuelt kunne nå og indhente noget af det tabte i forhold til, at de lige nu ikke kan komme i skole?

Skoleleder: - Jeg har svært ved at se hvordan

Karen Rasmussen er en af de skoleledere, som i givet fald ville skulle sørge for, at eleverne på hendes skole kan fortsætte med at få undervisning også efter den 26. juni, hvor skoleåret officielt slutter.

- Umiddelbart har jeg da lidt svært at se, hvordan det rent praktisk skulle kunne lade sig gøre, siger skoleleder på Vibeskolen i Ullerslev Karen Rasmussen.

- Hvornår skal lærerne så have deres sommerferie?

Karen Rasmussen oplever, at lærerne har rigeligt med arbejde også i den nuværende situation.

- Lærerne har rigtig travlt lige nu. Der er mange nye ting og tiltag, de skal sætte sig ind i og have til at fungere. Selvom de lige nu sidder derhjemme, så arbejder de rigtig hårdt, siger Karen Rasmussen.

Ved siden af sit skolelederjob er Karen Rasmussen formand for Skolelederforeningens Kreds Nyborg.

Hun er ikke bekendt med, at inddragelse af sommerferien skulle være noget, man drøfter rundt omkring hos hendes kollegaer.

- For tidligt at sige noget om

Men det er ikke umuligt, at det hele kan ende med en kortere sommerferie.

Undervisningsministeriets presseafdeling henviser til et skriftligt svar, som ministeren på området Pernille Rosenkrantz-Theil (S) kom med torsdag, da hun svarede på spørgsmål fra seerne på Danmarks Radio.

Her skriver undervisningsministeren blandt andet:

- Det er alt for tidligt at sige noget om. Vi vil strække os meget langt for, at skoleåret slutter den 26. juni, sådan som det hele tiden har været meningen.

Den tid - den udfordring

Spørgsmålet om, hvorvidt sommerferien kan ende med at komme i spil til yderligere undervisning i skolernes klasselokaler, er ikke noget, der optager skoleleder Pia Brøndsted Jacobsen på nuværende tidspunkt.

- Vi arbejder målrettet ud fra de rammer, der ligger nu. Det er der, vores fokus bør være. Ikke mindst i lyset af, at de her beslutninger ligger i ministeriet og ikke hos os.

Som skoleleder på Bogense Skole er Pia Brøndsted Jacobsen først og fremmest optaget af at skabe ro omkring elever, forældre og lærere i de kommende uger.

- Der er rigtig mange hvis'er og mange ubekendte, og det tror jeg, vi er nødt til at acceptere. Hvis det skulle vise sig, at ferien kommer i spil, så tager vi den problematik til den tid, siger Pia Brøndsted Jacobsen.

Bogense Skole arbejder således stadig ud fra planen om, at den fysiske undervisning genoptages efter påskeferien.