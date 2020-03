En fynbo spørger: Hvorfor bliver antallet af raskmeldte ikke meldt ud?

Hvorfor bliver antallet af raskmeldte ikke meldt ud?

Spørgsmålet har Jane Jensen fra Ullerslev sendt til TV 2/Fyn.

Samtidigt med at antallet af indlæggelser i Danmark stiger dramatisk, foreligger der stadig ikke målinger, så vi kan se, at det, vi foretager os, også har en effekt.

En fynbo spørger Kan man ikke også oplyse, hvor mange patienter der dagligt udskrives fra hospitalerne? Indlæggelserne stiger jo, men nogen må da også blive udskrevet? Jane Jensen, Ullerslev

For Jane Jensen og mange andre kan antallet af smittede og antallet af raske være to gode tal at have styr på. Med dem kan man se, om de tiltag, der er taget, faktisk har en betydning.

Kræver for mange ressourcer

Men der er er endnu ingen tal for, hvor mange danskere der er blevet raskmeldte, efter at de har været ramt af coronavirus.

De danske myndigheder vurderer, at det er for ressourcetungt at optælle antal raskmeldte. En opgørelse er imidlertid på vej, for man arbejder på en elektronisk algoritme, der kan beregne antallet af raskmeldte.

- Vi er i gang med at udvikle en statistisk model for raskmelding, hvor vi vil raskmelde folk, hvis man ikke længere er indlagt på sygehuset efter noget tid, sagde direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm på et pressemøde i sidste uge.

Mange er ikke raske endnu

Ifølge professor i klinisk mikrobiologi Hans Jørn Kolmos bliver langt de fleste patienter med coronavirus udskrevet raske igen.

- Men der er ikke så meget fokus på antal udskrevne endnu, fordi de fleste først blev indlagt for nyligt og derfor ikke er raske endnu. Jeg har ikke tal over udskrevne ved hånden, men man kan få et indtryk ved at sammenligne tallene for nyindlagte, døde og total antal indlagte fra dag til dag.

Han opfordrer til at følge med i de daglige udmeldinger fra seruminstituttet. Her vil senere komme tal for antallet af udskrevne.

Nervesystem på overarbejde

Ifølge psykolog Anne Mette Ravnmark vil det være godt for moralen, hvis vi faktisk fik at vide, at der er flere og flere, som er godt ovre denne sygdom.

Fraværet af det tal kommer til at puste til vores frygt. Når vi ikke har et tal for antallet af raske, så er det som om, at der ikke er nogen raske Psykolog Anne Mette Ravnmark

Coronakrisen har sat nervesystemet på overarbejde hos mange af os. Vores nervesystem er aktiveret i den nuværende krisesituation, hvor vi er i alarmberedskab og overlevelsemode.

- Fraværet af det tal kommer til at puste til vores frygt. Vores bevidsthed kører på med katastrofetanker og bekymringer. Når vi ikke har et tal for antallet af raske, så er det, som om at der ikke er nogen raske, siger hun.

Fredagens fakta om Corona i Danmark 2.010 smittede, 52 døde.

Ukendt antal raskmeldte.

430 indlagte (386 indlagte torsdag, 350 onsdag, 301 tirsdag, 254 mandag)

109 af de indlagte er på intensiv (94 torsdag, 87 onsdag, 67 tirsdag, 55 mandag)

89 af patienterne på intensiv ligger i respirator (78 torsdag, 76 onsdag, 58 tirsdag, 47 mandag). Kilde: Sundhedspolitisk Tidsskrift

Samtidigt opdateres tallene for antal indlagte, indlagte på intensiv og antallet af døde danskere af coronavirus dagligt.

Spørger man Anne Mette Ravnmark, har danskerne brug for at kende tallene for raskmeldte for at få ro på, så der kommer balance igen.

- Uvisheden i forhold til det bliver fjernet og gør, at vi lige på det punkt tror på, at det her nok skal gå over igen. Så er der i hvert fald en uvished mindre ting, der fodrer vores bekymringer.

Opgørelsen bliver offentliggjort

Antallet af raske efter coronavirus vil blive offentliggjort. Jane Jensen og andre må dog væbne sig med tålmodighed et par uger endnu.

For modellen for at beregne antallet af raskmeldte forventes ifølge Sundhedspolitisk Tidsskrift færdig først i april.