Erhvervsskoleelev: Kan jeg komme i skole tids nok til at blive klar til praktik?

Martin Jason Adelgaard læser til skov- og naturtekniker på Kold College i Odense.

Han er 45 år gammel, og derfor er han i januar begyndt direkte på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2, som efter planen skulle afsluttes til juni.

Helt efter planen gik det imidlertid ikke.

Midt i marts blev grundforløbseleverne sendt hjem fra skole, og siden har den stået på online undervisning i blandt andet biologi og naturfag.

Nu melder spørgsmålet sig så:

- Er der nogen indikationer på, hvad der kommer til at ske med erhvervsuddannelserne? Jeg tænker mere præcist på de elever, der går på et grundforløb, som skal afsluttes midt i juni, så de kan komme ud i deres praktik?

Helt konkret er Martin Jason Adelgaard bekymret for, at der overhovedet vil være fysisk plads til grundforløbseleverne på skolen, når man nu har åbnet op for, at elever på hovedforløbet kan komme tilbage og lave deres svendeprøve.

- Vi venter på en udmelding

Martin Jason Adelgaard ville, hvis han altså fik lov til at genoptage sin fysiske skolegang, skulle møde op på Kold College i Odense.

Her ved man stadig ikke, om grundforløbseleverne overhovedet kan komme fysisk tilbage inden sommerferien.

- Vi venter på en udmelding, og derfor ved vi endnu ikke, om de afsluttende grundforløbselever kommer tilbage.

- Hvis jeg skal sige, hvad jeg tror, så er det, at de ikke kommer tilbage, men at deres prøve bliver konverteret til en teoretisk prøve, og at øvrige karakterer bliver afsluttende uden eksamen, siger Gitte Bargholt, der er direktør på Kold College.

Meget på spil

Det ville være brandærgerligt. Jeg har med min alder ikke så mange flere skud i bøssen i forhold til at finde et nyt erhverv, så der er meget på spil for mig Martin Jason Adelgaard

Den mundtlige eksamen i enten biologi eller naturfag er allerede blevet aflyst, men det er fortsat usikkert, om Martin Jason Adelgaard kommer til at gennemføre den praktiske grundforløbsprøve, som giver adgang til hovedforløbet og den dertil hørende praktik.

- Jeg frygter, at jeg ikke bliver færdig tids nok til at kunne nå at få en læreplads til efter sommerferien. Hvis det ikke kan lykkes, så er jeg måske nødt til at forlade min uddannelse. Det ville være brandærgerligt. Jeg har med min alder ikke så mange flere skud i bøssen i forhold til at finde et nyt erhverv, så der er meget på spil for mig, siger Martin Jason Adelgaard.

Kommer ikke til at hænge fast i systemet

Det er ikke alle færdigheder, man kan fjernundervise sig til. Men det er vores forbandede pligt som skole at sørge for, at elever bliver klar, og det sørger vi for Gitte Bargholt, Direktør, Kold College

Den frygt afliver direktør for Kold College, Gitte Bargholt, imidlertid:

- Nej, der er ikke risiko for, at der er elever, der ikke får lov at starte på hovedforløbet.

Hvad så med de praktiske kompetencer? Når eleverne at lære det, der er nødvendigt for at kunne blive klar til hovedforløb og læreplads?

- Han skal ikke være nervøs for, om han bliver dygtig nok. Det er han, og han skal nok få indhentet det eventuelt tabte.

- Når det er sagt, så er alle de praktiske ting, der ligger på grundforløbet det, der presser os som skole lige nu. Det er ikke alle færdigheder, man kan fjernundervise sig til. Men det er vores forbandede pligt som skole at sørge for, at elever bliver klar, og det sørger vi for, siger Gitte Bargholt.

Hvordan planlægger I at gøre det?

- Det er det muliges kunst. Der er enorm forskel på, hvilke muligheder der er på de forskellige uddannelser. For bagerne har vi haft mulighed for at lave et fantastisk godt samarbejde med branchen, som jo har været i gang. Der er andre uddannelser, hvor det er sværere. For kokke og tjenere har den mulighed ikke været tilstede, fordi alt er lukket ned.

- Men vi skal huske, at grundforløb trods alt er mere teori end praktisk undervisning, og derfor er det faktisk ikke grundforløbseleverne, der bliver allerhårdest ramt i det her, siger direktør Gitte Bargholt.

- Er der overhovedet plads?

På spørgsmålet om, hvorvidt de fysiske rammer giver mulighed for også at lade de elever, som skal afslutte deres grundforløb, komme tilbage i skole, svarer Gitte Bargholt:

På de grønne uddannelser er svaret ja. Der er fysisk plads. Der kan vi få alle elever tilbage og samtidig overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer Gitte Bargholt, Direktør, Kold College

- Det er et godt spørgsmål. På de grønne uddannelser er svaret ja. Der er fysisk plads. Der kan vi få alle elever tilbage og samtidig overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Vil det sige, at det ikke er de fysiske rammer, der er årsag til, at grunduddannelseseleverne ikke kan komme i gang igen?

- Det er det ikke på de grønne uddannelser, hvor holdene er mindre og meget foregår udendørs.

- Det kan være anderledes på de såkaldt hvide uddannelser som mejerist, kok, bager, tjener og så videre, hvor optaget er langt større, og de fysiske rammer i sagens natur er mere begrænsede, siger direktør på Kold College, Gitte Bargholt.