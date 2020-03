Fælles opfordring fra de fynske borgmestre: Følg nu anbefalingerne

De fynske borgmestre har sammen med landets øvrige borgmestre fredag eftermiddag haft et Skype-møde med statsminister Mette Frederiksen om rigets tilstand.

Efter mødet har de ti borgmestre sendt en fælles opfordring til fynboerne om at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedrørende coronavirus.

Det er vigtigt, at vi alle hjælper hinanden og står sammen - men holder afstand De ti fynske borgmestre

- Vi står lige nu over for en weekend, hvor vejret står i forårets tegn, og hvor udeliv som indeliv kalder på os alle. Desværre kan vi ikke bare gøre, som vi plejer. Derfor vil vi gerne opfordre alle til at huske på at stå sammen ved at holde afstand samt følge de sundhedsfaglige anbefalinger, skriver borgmestrene blandt andet.

De fortæller, at de i alle de fynske kommuner oplever en stor forståelse for den svære situation, som vi alle står i lige nu.

- Desværre ved vi ikke, hvor lang tid der går, før end situationen normaliseres. Dog ved vi, at det er afgørende for den indsats, der gøres og ikke mindst de mange udfordringer, der følger heraf, at vi lytter til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Borgmestrene fortæller, at statsminister Mette Frederiksen (S) på mødet udtrykte et stort ønske om, at borgmestrene opfordrer borgerne til sammen at hjælpe hinanden med at holde afstand og følge anbefalingerne.

- Det vil vi gerne bakke statsministeren kraftigt op i. Så er man ude på legepladsen, på løbeturen, i skoven, køber ind eller hvad man ellers foretager sig, så beder vi alle om at følge anvisningerne. Det er vigtigt, at vi alle hjælper hinanden og står sammen - men holder afstand, lyder opfordringen.