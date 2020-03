Fjord & Bælt underviser tusindvis af skoleelever live på Facebook

Hos Fjord & Bælt i Kerteminde er biologerne Ditte Bølle Jespersen og Jeppe Kaczmarek på arbejde for at passe sæler og marsvin.

Centret er dog lukket for gæster, og alle skoleelever er sendt hjem fra skole, så der er ingen at undervise.

Det skal dog ikke hindre biologerne i at gøre børnene klogere på dyrene.

- Der sidder en masse skolebørn derhjemme, som ikke kan komme til os. Så må vi jo komme til dem, siger biolog Ditte Bølle Jespersen.

- Det er en af vores store ting at lave skoleundervisning her på centret. Det er en stor del af vores dagligdag, tilføjer biolog Jeppe Kaczmarek.

Kom helt tæt på sælens brøl

Fredag klokken 11 sendte Fjord & Bælt sin første liveudsendelse på Facebook.

Dagens udsendelse handlede om sælers hemmeligheder, og der er faktisk nogle fordele ved at undervise på en online-platform.

- Vi kan komme helt tæt på sælerne, og det ville vi ikke kunne gøre med en skoleklasse (på fysisk besøg, red.), siger Jeppe Kaczmarek.

- Det er første gang, at vi har vist, hvordan en sæl brøler, tilføjer Ditte Bølle Jespersen.

Udnytter ressourcer

Der er flere liveudsendelser på vej, selv om regeringen har bedt kulturinstitutionerne om at holde lukket.

- Når vi er nødt til at holde lukket, har vi nogle ressourcer og en masse historier, vi gerne vil fortælle om. Vi har også nogle få folk på arbejde, og så kan vi lige så godt udnytte det til at komme ud på nogle andre platforme, siger kommunikationsleder Mads Dirckinck-Holmfeld.

- Vores nye initiativ er at sende live og lave reel undervisning - også for at kunne for hjælpe alle de lærere og elever, som er rundt omkring og tilrettelægger undervisningen på online-platforme, forklarer han.

Stil spørgsmål til biologerne

I næste uge sender Fjord & Bælt mandag, onsdag og fredag klokken 11. Mandagens tema er hvaler, og ligesom fredagens tema om sæler vil eleverne og andre, der ser med, have mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

- Publikum kan stille spørgsmål, og vi kan svare på dem med det samme eller bagefter. Vi har en løbende dynasisk kommuniaktion, siger Mads Dirckinck-Holmfeld.

Tusindvis af seere har fulgt med i liveundervisningen på Facebook.