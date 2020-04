Flammen og Jensens er enige: Takeaway kommer til at fylde mere i maven i fremtiden

Restaurationsbranchen er en af de hårdest ramte brancher under coronakrisen, men allerede nu er en del af lærepengene, at takeaway kommer til at fylde langt mere.

Det oplyser både restaurationskæderne Flammen og Jensens Bøfhus.

- Vi har vel tidoblet vores takeaway i Odense siden oktober. Indtjeningsmæssigt og som enkeltstående aktivitet er det selvfølgelig ikke en god case, fordi vi stadig skal betale husleje, lønninger, afskrivninger og vareforbrug, siger Piet Klein, der er direktør for den familieejede Flammen-kæde.

Restaurationskæden har sendt medarbejdere hjem med lønkompensation, men kan selvfølgelig ikke få kompensation for den del af forretningen, der kører videre.

- Vi kunne have fået 100 procent kompensation, hvis vi bare havde lukket det hele ned, og havde vi vidst det på forhånd, kunne det være, vi havde handlet anderledes, siger Piet Klein til TV 2/Fyn.

Hvis han skal trække noget positivt ud af situationen med lukkede restauranter, er det, at man lærte at agere hurtigt og skære omkostningerne til med det samme.

- Samtidig har vi haft travlt med takeaway, hvor vi har fået rigtig god læring. Vi håber, at vores kunder vil bakke os op i den del af konceptet, også efter at krisen er slut, siger Piet Klein.

Jensens Bøfhus er midt i konflikt

Hos Jensens Bøfhus har man beholdt cirka en tredjedel af medarbejderne på arbejde til at producere og sælge takeaway.

I øjeblikket forhandler kæden med Beskæftigelsesministeriet om, hvordan lønkompensationen omfatter de hjemsendte medarbejdere.

Samtidig med at krisen kører, er kæden midt i en konflikt med 3F om ny overenskomst og har lockoutet fagforeningens medlemmer.

Og under arbejdskonflikter dækker regeringens kompensationsordning ikke.

- Vi har dog fortsat dialog om sagen. Vi mener jo ikke, at ministeriet forholder sig neutralt i sagen, når man ikke vil udbetale kompensation på grund af konflikten, siger Anders Nikolaisen, direktør for Jensen Bøfhus-kæden.

Håber på snarlig åbning

Kædens omsætning er ligesom hos Flammen faldet dramatisk, men Anders Nikolaisen mener også, at opretholdelsen af takeaway har været en positiv læring, som man vil satse meget mere på i fremtiden.

- Vi har oplevet en pæn fremgang, og det bliver et af de ben, vi vil stå på i fremtiden. Vi dykker formentligt lidt på takeaway-salget, når restauranterne åbner igen, men det har været en god mulighed for at beholde en del af omsætningen, som vi vil holde fast i, siger han.

Han håber, at der bliver mulighed for, at restauranterne kan åbne igen med visse restriktioner efter påske, men at det selvfølgelig er helt op til myndighedernes vurdering.

I Sverige er det fortsat muligt at holde Jensens restauranter åbne, da myndighederne tillader op til 50 mennesker at være sammen.

- Jeg kan ikke vurdere, om de danske eller svenske myndigheder gør det rigtige. Men krisen afspejler sig selvfølgelig også i Sverige, hvor vi ikke kan fylde restauranterne, og hvor vi også har haft en del personale, der har været syge, siger Anders Nikolaisen.