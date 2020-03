Første corona-dødsfald på Fyn

En patient smittet med coronavirus er død i Region Syddanmark. Det fortæller koncerndirektøren i Region Syddanmark, Kurt Espersen, til TV 2/Fyn.

Ifølge BT er der tale om en 88-årig mand, som døde på OUH i Odense.

Dermed er en ud af de nationalt 24 patienter, som er døde med coronavirus, død i Region Syddanmark.

Men selvom dødstallet i Danmark stiger, så stiger det på nuværende tidspunkt i en sådan grad, at koncerndirektøren mener, at regionen kan følge med.

- Vi kigger selvfølgelig spændt på tallene hver eneste dag for at se, hvordan udviklingen skrider frem. Hvis vi har de optimistiske briller på, så kan vi se at den stigning vi ser, den er forholdsvis langsom. Vi kan sagtens håndtere den, sådan som situationen er nu, siger Kurt Espersen.

Ligesom resten af landets sygehusvæsen er Region Syddanmark presset på mængden af værnemidler, coronatests og personale til at håndtere stigningen i antallet af patienter.

Men som det ser ud nu, kan regionen godt følge med, fordi stigningen indtil videre sker forholdsvist langsomt.

Ikke helt det samme gør sig gældende i forhold til at få testet flere personer for coronavirus, hvilket regeringen endnu engang understregede vigtigheden af på mandagens pressemøde fra Statsministeriet.

- Vi er i stand til at få testet vores syge borgere, og vi er i stand til at åbne en lille smule op for at få testet personale med kritiske funktioner, som er uundværlige og som skal hurtigst muligt tilbage på arbejde. Men vi har ikke kapacitet til at åbne totalt op, siger Kurt Espersen.

Fuld sikkerhed til patienter

Også værnemidler, der skal sikre både patienter og ansatte, er en udfordring. Specielt mundbind og ansigtsbeskyttelse.

- Vi håber ikke på, at vi kommer til at skulle gå på kompromis med sikkerheden for vores personale. Og for patienterne er der fuld sikkerhed for, at de bliver behandlet på den rigtige måde, siger Kurt Espersen.

Han fortæller, at de bruger standard værnemidler i stedet for luksusudgaverne, så midlerne kan række længst muligt. For leverancen af værnemidler afhænger af verdenssituationen.

- Det er svært at sige, hvornår vi har leverancer nok. Det afhænger jo af verdenssituationen og om vi kan finde firmaer, der kan levere reagenser og tests til os, siger Kurt Espersen.

Langsom stigning i antallet af intensivpatienter

På nuværende tidspunkt har Region Syddanmark en kapacitet på 100-110 respiratorer og intensiv pladser. Skulle der blive behov for det, kan de udvide op til 240 respiratorer og pladser.

Den allerstørste udfording, hvis der kommer mange intensiv-patienter, vil komme på personalefronten.

- Der, hvor vi får en udfordring, det er på personale. Det er derfor, at vi i høj grad i øjeblikket prøver på at uddanne sygeplejersker og læger, så vi er forberedt på de mange intensiv-patienter, der måske kommer, siger Kurt Espersen.