Forsamlingsforbuddet ventes lempet: - Det vil have en væsentlig betydning

Munkemose i Odense er et af de såkaldte hotspots, hvor politiet holder øje med, at borgerne ikke samles i grupper flere end de tilladte ti personer.

Men i næste uge hæves forsamlingsforbuddet efter al sandsynlighed til 50 personer.

- I sociale sammenhænge vil det have en væsentlig betydning, vurderer Emma Olesen.

Emma Olesen bor i Odense, hvor hun studerer til pædagog. Hun ser frem til, at der bliver løsnet op for forsamlingsforbuddet.

- For eksempel i Munkemose, hvor jeg var i mandags, var der rigtig mange mennesker, og man er virkelig forsigtig, når man går rundt.

- Men når nu vi får lov til at være lidt flere, så vil man være lidt mere "løs" på det, siger Emma Olsen.

- Vi skal stadig være forsigtige

TV 2/Fyn tog fredag eftermiddag temperaturen på udsigten til en lempelse af reglerne. Og selvom mange ser frem til endelig at kunne samles flere, er der forståelse for den rolige genåbning.

- Selvfølgelig vil det lukke op for en del, men som det er nu, er det fint med de retningslinjer vi har nu, siger tømrerlærling Daniel Nielsen fra Odense og tilføjer:

Selvfølgelig skal vi åbne stille og roligt op Daniel Nielsen, Odense

- Der er stadig covid-19. Og vi har stadig ikke en kur for det, men vi skal være forsigtige, og selvfølgelig skal vi åbne stille og roligt op.

Opbakning til regeringen

Det er den socialdemokratiske regering, som sidder med nøglerne til en lempelse af forsamlingsbuddet.

Og forventningen er, at forbuddet på mandag hæves i den første af tre etaper.

Det viser en mail med et udspil, som rgeringen har sendt til partilederne på Christiansborg. Og netop her er der bred opbakning.

Således er Venstre, De Radikale, SF og Enhedslisten alle klar til sige ja til regeringens forslag om at lempe forsamlingsforbuddet, så man allerede fra mandag kan samles op til 50 personer.

Flere lempelser henover sommeren

I anden etape den 8. juli hæves det ifølge udspillet til 100 personer, og i tredje etape den 8. august hæves det til 200 personer for arrangører omfattet af retningslinjer inden for de forskellige sektorer - for andre personer gælder grænsen på 100 stadig.

Men lige nu har coronakrisen udløst et forsamlingsforbud på ti personer.

Derudover gælder en række nye undtagelser fra 8. juni, såfremt regeringens udspil bliver til virkelighed.

Forsamlingsforbuddet gælder således ikke for arrangementer, hvor deltagere sidder ned, hvis arrangøren er omfattet af såkaldte sektorpartnerskabsretningslinjer.

Det vil sige, at eksempelvis bryllupper eller idrætsarrangementer som fodboldkampe er undtaget. Det kan også gælde for generalforsamlinger.

Fakta: Bryllupper og fodboldkampe kan samle op til 500 personer Statsminister Mette Frederiksen (S) har sendt en mail om lempelse af forsamlingsforbuddet til partilederne i Folketinget. De skal ifølge mailen, som Ritzau er i besiddelse af, komme med eventuelle bemærkninger og/eller bekræfte en politisk aftale om planen senest lørdag klokken 20.00.

Regeringens plan er, at forsamlingsforbuddet skal lempes på følgende vis: I første etape, som begynder mandag 8. juni, bliver forbuddet hævet til 50 personer.

Der er dog undtagelser. Inden for idræt, for eksempel Superligaen i fodbold, vil det blive muligt at samle op til 500 tilskuere til kampe, hvor tilskuerne sidder ned.

Bryllupper, som afholdes i restauranter eller lignende, samt generalforsamlinger og sommeraktiviteter for børn og unge er også omfattet af undtagelsen.

Angående private boliger vil der fortsat ikke være en lovgivning, men en anbefaling om at holde sig til 50 personer.

I anden etape, der begynder 8. juli, bliver forsamlingsforbuddet hævet til 100 personer.

Angående private boliger vil der fortsat ikke være en lovgivning, men en anbefaling om at holde sig til 100 personer.

I tredje etape, der begynder 8. august, hæves forsamlingsforbuddet til 200 personer ved arrangementer, hvor arrangøren er omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer.

For øvrige arrangementer og forsamlinger vil grænsen fortsat være 100 personer.

Angående private boliger vil der fortsat ikke være lovgivning, men en anbefaling om at holde sig til 100 personer.

I alle tre etaper er der en absolut grænse på 500 personer, for eksempel til fodboldkampe og bryllupper.

I alle tre etaper opretholdes politiets mulighed for at nedlægge opholdsforbud, som det hidtil er sket flere steder i blandt andet København.

Skulle smitten med coronavirus blusse op igen, er regeringen klar til at stramme op i forsamlingsforbuddet som et af de forventeligt første tiltag. Kilde: Brev til partiledere Se mere