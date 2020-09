Fortsat højt smitteniveau: Påbud mod besøg på plejehjem i Faaborg-Midtfyn 

Mandag er incidenstallet i Faaborg-Midtfyn Kommune steget til 81,5. Samtidig er yderligere to personer i kommunen testet positive for corona siden søndag.

Dermed er 42 personer i kommunen testet positive inden for de seneste 14 dage. Det har resulteret i en markant stigning i incidenstallet i forhold til fredag, hvor incidenstallet lå på 64,1. Torsdag var tallet 52,5.

Incidenstallet dækker over, hvor mange borgere, der er smittet per 100.000 indbyggere i kommunen de seneste syv dage. Kommuner, hvor incidenstallet stiger til over 20, kommer på myndighedernes observationsliste. Tallene opgøres af Statens Serum Institut.

Påbud mod besøg på plejehjem

Derfor har Faaborg-Midtfyn Kommune mandag eftermiddag fået påbud mod besøg på kommunens plejehjem.

Det bekræfter Siggi Kristoffersen, vicekommunaldirektør i Faaborg Midtfyn Kommune.

- Vi har lige fået at vide fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at de senere i dag vil give os et egentligt påbud, som lukker plejehjemmene for besøg, forklarer han.

Siggi Kristoffersen fortæller, at han ikke er overrasket over udmeldingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Styrelsen mener, at smitteniveauet er for højt, så nu lukker de midlertidigt, og vi ved ikke hvor længe endnu. Det bliver midlertidigt ligesom i foråret, så det er kun i den sidste fase af livet, at pårørende må komme ind på plejehjemmene.