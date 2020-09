Fortsat højt smittetal på Nordfyn: Opretter corona-hotline og aflyser forældremøder

De seneste tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed viser, at der de seneste syv dage er registreret otte nye tilfælde af coronavirus i Nordfyns Kommune.

Det giver et incidenstal på 27 per 100.000 indbyggere, som er det klart højeste i Danmark. Begrebet incidens dækker over antallet af nye coronatilfælde i befolkningen over en given tidsperiode - i dette tilfælde en uge.

Derfor blev det på et krisestabsmøde tirsdag morgen besluttet at oprette en coronahotline i kommunen, hvor borgere kan henvende sig. Det oplyser Nordfyns Kommune i en pressemeddelelse.

Vil vurdere behovet fra dag til dag

Judith Poulsen, der er chef for Sundhed og Rehabilitering i Nordfyns Kommune, siger til TV 2 Fyn, at hotlinen vil blive bemandet af en sundhedsfaglig medarbejder i kommunen.

- I første omgang er det en af vores sundhedsfaglige medarbejdere, der vil besvare telefonen. Vi kan selvfølgelig bemande yderligere, hvis der bliver behov for det, og vi vil vurdere behovet fra dag til dag, forklarer hun.

Derudover har Nordfyns Kommune besluttet at aflyse alle planlagte forældremøder i kommunens skole- og dagtilbud de næste 14 dage. Det sker for at mindske risikoen for smitte.

Corona-hotline i Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune har tirsdag oprettet en corona-hotline, hvor borgere kan ringe ind for at få svar på spørgsmål om corona. Telefonnummeret på hotlinen er 23 65 05 85. Hotlinen er åben fra onsdag morgen klokken 7.00. Den vil være bemandet alle hverdage fra klokken 7.00 til 8.30 og igen fra klokken 14.00 til 15.00. Borgere med coronasymptomer skal fortsat kontakte egen læge og ikke hotlinen. Se mere

Judith Poulsen forklarer, at Nordfyns Kommune er i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, som fortsat vurderer, at der ikke er anledning til at indføre skærpede restriktioner i kommunen.

- Vi vil holde en tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor de kan komme med anbefalinger til, hvad vi kan gøre, hvis der bliver behov for yderligere tiltag, siger hun.

På landsplan er yderligere 99 personer registreret smittet med coronavirus det seneste døgn.

Det oplyser Statens Serum Institut tirsdag ifølge Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

