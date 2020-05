Frustrerede odenseanske værtshuse og barer har klart budskab til statsministeren

Efter både anden og tredje fase af genåbningen af Danmark er blevet meldt ud af statsminister Mette Frederiksen (S) er der ikke den store tilfreds at spore hos Bjørn Hentze, som er direktør i Bargroup.

Koncernen driver seks barer, værtshuse og restauranter i Odense, og han har et klart budskab til statsministeren og regeringen.

- Næste gang statsministeren går på tv, kommer hun ikke med et par overskrifter, så kommer hun også med noget konkret bag overskrifterne, så vi rent faktisk ved, hvad vi har at forholde os til. Vi er faktisk ikke blevet klogere, end før hun gik på, siger Bjørn Hentze.

- Jeg blev overrasket over, hvor få oplysninger vi fik om den kommende tid. Det har givet flere spørgsmål end svar, fastslår han.

Sådan ser fase to og tre ud

Folketingets partier står bag indholdet af faserne for genåbningen af Danmark. Her fremgår det, at værtshuse må åbne med begrænset åbningstid fra 18. maj som en del af fase to.

Til gengæld må diskoteker, spillesteder og natteliv vente med at åbne til tidligst august.

TV 2/Fyn er store bededag på besøg i Vindegade på Viggos, som er et af koncernens mest kendte steder. Netop Viggos kan være svært at definere inden for politikernes spilleregler.

Hvad er et værtshus? Er Viggos et værtshus eller en bar? Eller er det et diskotek? Hvor mange gæster må der være på Viggos? Og andre lignende steder? Hvilke restriktioner er der de enkelte steder?

- Der er rigtig mange spørgsmål, men det vigtigste er nok: Under hvilke forudsætninger må vi åbne, spørger Bjørn Hentze.

Det kan godt være, at Viggos må åbne allerede 18. maj, men det hjælper ikke nødvendigvis på stedets økonomi, hvis de skal lukke allerede klokken ti om aftenen eller ved midnat.

- Det er ikke klokken ti om formiddagen, at vi har vores omsætning, fastslår Bjørn Hentze.

Samtidig er han heller ikke klar over, hvordan de odenseanske værtshuse og barer skal forholde sig til afstandskrav og forsamlingsforbud.

Hjælp og støtte

Derudover har direktøren også en forretning, han skal holde kørende. Her er regeringens hjælpepakker af afgørende betydning.

- Vi forsøger at udholde et maraton, hvor vi skal få vores penge til at strække længst muligt, så vi kan komme igennem denne svære tid. Der er ikke nogen tvivl om, at jo mere man skærer i hjælpen og støtten, jo kortere tid kan vi holde ud, og så er der en risiko for, at vi ikke gennemfører maratonet, forklarer Bjørn Hentze.

Bargroup driver foruden Viggos også Den Brølende And, Blomsten & Bien, Klosterkroen, Kong Tiki og Ryan’s Irish Pub.