Fyn lukker ned: Det samme gør flere restaurantsteder

Flere restauranter har nu taget konsekvenserne af statsministerens udmelding onsdsag aften. Danmark lukker ned, og det samme gør flere restaurantsteder på Fyn.

På spisestedet Arkaden i Odense var der torsdag morgen indkaldt til møde med alle bodejere. Kort tid efter meddelte de, at Arkaden lukker fra torsdag og to uger frem.

- Vi har valgt at lukke ned på grund af regeringens anbefalinger. Vi holder rigtig meget af vores gæsters sikkerhed, så før det bliver forbudt, vil vi gerne tage skridtet videre. Så vi lukker Arkaden ned, siger Nadia Chaudhary, direktør i Arkaden.

Kunderne vil dog stadig kunne få mad leveret fra Arkaden.

- Vi har takeaway for at give madboderne mulighed for stadig at arbejde. Vi tror, at folk vil blive glade for Arkadens mad, selvom vi er i en kriseperiode, siger Nadia Chaudhary.

Direktøren synes, at det er en god ide at lukke ned, da det vil sænke spredningen af virussen.

00:30 - Vi har valgt at lukke ned på grund af regeringens anbefalinger. Vi holder rigtig meget af vores gæsters sikkerhed, så før det bliver forbudt, vil vi gerne tage skridtet videre. Så vi lukker Arkaden ned, siger Nadia Chaudhary, direktør i Arkaden. Luk video

Storms følger trop

Lidt senere torsdag formiddag tog spisestedet Storms Pakhus i Odense samme beslutning. I en pressemeddelelse skriver de, at Pakhuset fra dags dato lukkes ned i fjorten dage for at forebygge udbredelse af coronasmitte.

- Det handler om at tage ansvar og følge regeringens anbefalinger. Derfor har vi brugt dagen på at briefe administrationen, stadeholdere og medarbejdere, før vi nu kan melde ud, at Pakhuset lukker, siger direktør for Storms Pakhus, Martin Bødker i pressemeddelelsen.

Pakhuset er ikke kun et samlingssted for spisende gæster. De afholder også flere gange om måneden forskellige arrangementer. De næste fjorten dage er det også slut med banko og quiz. Arrangementerne er aflyst eller udskudt, står der i pressemeddelelsen.

Læs også Fyn lukker ned: Statsminister skærper opfordringer til danskerne

Mærkes på pengepungen

I Arkaden er direktør Nadia Chaudhary helt bevidst om, at lukningen vil kunne mærkes på økonomien.

- Vi tager ansvaret på vores skuldre. Vi har sagt til madboderne, at vi trækker fra deres almindelige husleje, de dage, hvor vi har lukket. Men det kommer til at koste uanset hvad, siger hun og fortsætter:

- Lukningen kommer til at betyde et kundetab for alle madboderne, og også omsætningsmæssigt kommer der til at være et tab.

Men Nadia Chaudhary vil bruge ventetiden til at gøre stedet helt klar til igen at åbne dørene for spisende gæster.

Læs også Hamstring af varer på Fyn: Ministre indkalder til pressemøde

Natklubber og værtshuse opfordres også til lukke

Mette Frederiksen opfordrede også natklubber og værtshuse til at lukke ned. Men det er ikke alle, der følger dette råd.

John Kjærsgaard Sørensen, daglig leder på værtshuset Westend i Odense, har en anden opfattelse.

- Jeg lukker ikke af den simple grund, at jeg ikke synes, at der er kommet et regeringsindgreb endnu, siger John Kjærsgaard Sørensen.

Han følger retningslinjer om, at forsamlinger ikke må overstige 100 personer. Men det er ikke aktuelt hos Westend.

- Vi tager coronavirussen meget alvorligt, men vi er måske 20 til 25 mennesker i løbet af en dag. Så længe at regeringen ikke giver os et påbud, så lukker vi ikke, siger han.

Men John Kjærsgaard Sørensen holder øje med statsministerens udmeldinger.

- Hvis Mette Frederiksen kommer frem og siger, at nu er det alvor. Så stopper vi selvfølgelig med det samme, siger han.

Det lille værtshus i Odense er afhængig af sine kunder, og en lukning vil få stor betydning.

- Vi har også eksistensgrundlag. Vi er fire ansat her, som er på lønningslisten, og det er vores liv og vores erhverv, siger han

Indtil der kommer noget konkret fra regeringen holder Westend åbent for gæster.

Men i løbet af de sidste timer, er der kommet forskellige udmeldinger fra barer og natklubber i Odense. Blandt andet har diskoteket Boogies meldt ud, at de lukker for nattefesten de næste to uger.