Fyn lukker ned: Statsminister skærper opfordringer til danskerne

Opdatering Afsnit om offentligt ansatte er tilføjet.

Pressemødet omhandlede coronavirussen i Danmark, og her kunne statsministeren fortælle, at Danmark nu er ved at bevæge sig ind i anden fase af smittespredningen, nemlig hvor de smittede ikke længere kun er folk, der har befundet sig i risikoområder.

-En ting virker, og det er, ikke at omgås hinanden, fortalte statsministeren.

Mette Frederiksen fortalte, at både daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner vil lukke to uger fra på fredag, ligesom alle offentligt ansatte, der ikke har en kritisk funktion, også skal blive hjemme fra arbejde fra fredag.

Ikke flere end 100

Desuden kunne statsministeren fortælle, at den tidligere anbefaling om at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 1000 nu er er blevet ændret. Opfordringen lyder nu på, at arrangementer med mere end 100 skal aflyses eller udskydes.

-Al unødvendig aktivitet skal lukkes, uden at Danmark lukker ned, siger Mette Frederiksen.

Statsministeren understregede dog, at man ikke skulle frygte en krise, og derfor ikke behøver suse ned i dagligvareforretningerne for at hente mad.

-Jeg vil gerne understrege, at vi ikke er i en fødevarekrise.

Offentligt ansatte

Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fredag. Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde onsdag aften.

Ansatte i ældresektor, sundhedssektor og politi bliver på jobbet.

- Jer har vi brug for, siger statsministeren.

De ansatte i den offentlige sektor, som bliver sendt hjem, vil modtage løn undervejs. De sendes som udgangspunkt hjem i to uger.

Tiltagene bliver indført for at afbøde og forsinke udbredelsen af coronasmitte i landet. Mette Frederiksen siger på pressemødet, at der er 514 smittede i Danmark. Det er mere end en tidobling siden mandag.

Opdateres…