Fynbo efter nye tiltag: - Jeg tror ikke, at der er nogen, der holder det

Fra onsdag klokken 10 er forsamlinger på mere end ti personer ikke længere tilladt. Det kom frem på et pressemøde i Statsministeriet tirsdag aften.

Det betyder, at de overdækkede storcentre på Fyn - dog ikke fødevarebutikker og apoteker - samt fynske restauranter og caféer skal lukkes foreløbigt indtil 30. marts.

Statsminister Mette Frederiksen (S) opfordrede samtidig til, at påbuddet også efterleves privat.

Og det fik en blandet modtagelse hos de fynboer, som TV 2/Fyn efterfølgende har talt med.

- Det er ikke så godt, så kan man nærmest ikke ses med sin familie eller nærmeste. Men selvfølgelig skal man passe på hinanden, siger Laura Nielsen, der i øjeblikket er sendt hjem fra sit job som tjener.

- Man bliver nærmest lidt bange, nu når det er blevet endnu værre. Folk har været for dårlige til at passe på.

Tror ikke, det vil gøre en forskel

Udover storcentrene omfatter forbuddet også alle indendørs sports- og idrætsaktiviteter samt frisører, massører og tatovører samt andre erhverv med meget tæt kontakt til kunder.

De skal alle lukke ned i en periode, medmindre de udfører sundhedsfaglig behandling.

Jeg tror ikke, at der er nogen, der holder det overhovedet Justin Andersen Dahl, butiksmedarbejder

Og det er en god ide, mener Justin Andersen Dahl, der er butiksmedarbejder.

- Personligt holder jeg mig så meget, jeg kan, fra det og prøver at blive hjemme, for jeg har selv en mormor, der er i en udsat alder, så det er mere for hendes skyld, jeg gør det, siger han.

- Men jeg tror ikke, at der er nogen, der holder det overhovedet. Så lige meget hvad de siger, vil der ikke ske så meget.

Og den holdning er han ikke alene om.

- Vi mødes alligevel. Det begrænser ikke mig i, hvor mange jeg ses med privat, hvis jeg føler, jeg vil ud og hygge mig. Hvis jeg så bliver smittet, så er det min egen skyld. Det burde ikke stoppe en fra, at man laver, hvad man laver, siger Christen Petersen, der også er butiksmedarbejder.

Han mener i stedet, at de syge og svage skal blive hjemme og få folk til at handle for dem.

- Vi har ikke taget det seriøst nok

De fleste andre har dog alligevel tænkt sig at efterleve statsministerens udmeldinger. Det selvom den studerende Daniel Keilsgaard indrømmer, at det ikke har været tilfældet indtil videre.

- Det er væsentligt, at hun gør noget ved det, og det er den rigtige måde, hun gør det på. Det er selvfølgelig en forkert måde, vi andre gør det på. Vi har ikke taget det seriøst nok, og vi skal passe bedre på. Det er jo seriøst, siger han.

Det samme siger den studerende Ida Eriksen, der også påpeger, at så længe man kan købe ind, så kan mange andre ting klares på nettet - udenfor smittefare.

- Det med, at hun lukker centrene, gør ikke den store forskel for os, for man kan stadig shoppe online, og vi kan stadig tage ud og handle, man skal bare passe på og holde afstand, siger hun.

- Jeg er ikke bange for selv at blive smittet, men jeg er bange for, at det kommer til at gå ud over mine bedsteforældre og de svage, så på den måde passer jeg meget på.