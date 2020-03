Fynboer får svar: Hvad med bus og færger under corona?

Selvom Statsminister Mette Frederiksen har bedt danskerne, så vidt det er muligt, om at blive hjemme og holde afstand til andre mennesker for at undgå smitte med coronavirus, kan det være nødvendigt at tage færgen fra eksempelvis Langeland til Lolland.

Derfor har en fynbo spurgt os, hvordan det forholder sig med færgetrafikken den kommende tid.

Spørgsmål fra en fynbo Hvordan er færgetrafikken på Fyn påvirket? Kan man for eksempel stadig komme med Spodsbjerg-Tårs til Lolland, og er der noget, man skal være opmærksom på? Lasse Frost, Odense

Fra Langelandslinjen lyder det, at man fortsat sejler, og at der ikke er ændringer i planerne. Det er faktisk ikke i denne tid et problem at komme med færgen, for efterspørgslen på plads på færgerne er meget lille.

- Vi sejler med ganske få passager. Vi kan mærke, at rejselysten er lille, så der er god plads på færgerne. Efterspørgslen er der simpelthen ikke, siger Jesper Maack, PR- og Kommunikationschef hos Langelandslinjen.

Særlige forhold den kommende tid

Langelandslinjen er som mange andre færgeruter i Danmark vital infrastruktur, og derfor skal de opretholdes, selvom store dele af Danmark er isoleret til hjemmet.

Når færgerne lægger fra havn, er der dog taget en række forholdsregler i forhold til hygiejne og smitte. Føler man sig for eksempel utryg ved at være omkring andre mennesker, eller er man i en risikogruppe for smitte, kan man i denne periode få lov til at opholde sig på vogndækket i sin egen bil.

- Vi placerer dem alle et sted, hvor vi ved, hvor de er, så vi har styr på, hvem der er på vogndækket, siger Jesper Maack.

- Derudover er vores buffet af hygiejnemæssige årsager lukket. Vi har forproduceret mad, som er pakket ind, man kan købe i stedet, tilføjer han.

Fordi det er vigtigt, at færgen sejler, er det også vigtigt, at der er besætning til færgerne. Personalet skal derfor være ekstra opmærksomme på hygiejne i den kommende tid.

Fynbus kører forsat, men hold dig orienteret

En anden fynbo har skrevet til os med et spørgsmål vedrørende de fynske bussers kørsel fra mandag den 16. marts, hvor danskerne officielt skal holde sig hjemme.

Busserne kører fortsat på Fyn, og det vil de ifølge kommunikationschef i Fynbus, Martin Krogh, blive ved med. Men skulle der ske ændringer, kan man finde dem på Fynbus' hjemmeside, hvor der er et site udelukkende med opdateringer og ændringer i forbindelse med coronavirus.

Spørgsmål fra en fynbo Hvordan kører fynbus fra mandag? Indstiller de busserne?

Karsten, Tommerup

- Hvis der sker ændringer, skal man orientere sig på Fynbus' hjemmeside eller på rejseplanen.dk, siger han.

Han opfordrer til, at man tjekker hjemmesiden eller Rejseplanen, hver gang man skal afsted.

Myndighederne bestemmer

Om busserne fuldstændig indstilles kan han ikke svare på. Som det ser ud nu, kører de fortsat mandag, men det er ikke op til Fynbus at afgøre, om busserne skal køre i garage og holde stille.

- Det skal komme fra myndighederne, hvis vi skal indstille busserne, og så gør vi det selvfølgelig, men lige nu kører vi fortsat.

Der vil dog være enkelte ruter og afgange, der indstilles, fordi alle uddannelsesinstitutioner er lukket fra mandag. Det drejer sig ifølge Fynbus' hjemmeside om:

Rute 44 til og fra Syddansk Universitet kører ikke længere fra fredag morgen (d. 13. marts)

Fredag d. 13. marts fra om morgenen indstiller vi også en del ekstrabusser, der kører til uddannelsesinstitutionerne. Det drejer sig om de afgange i Odense, der har et E i rutenummeret

De regionale uddannelsesruter og en del ekstra-afgange på de regionale ruter kører ikke længere fra mandag d. 16. marts. Du kan kende uddannelsesruterne og ekstrabusserne på, at de har et U eller et E i rutenummeret, fx 814U eller 110

