Hvis du skal med bussen, skal du huske dit rejsekort eller din telefon.

Torsdag morgen er det nemlig ikke længere muligt at købe billet med kontanter.

Det skriver Fynbus på sin hjemmeside.

Den besked havde Annette Lis Hansen fra Munkebo ikke fået, da hun torsdag morgen skulle med bussen til Odense.

- Jeg troede, at jeg kunne betale med kontanter, som jeg plejer, men det kunne jeg ikke, forklarer hun.

Hun tager bussen én til to gange i ugen. Derfor har hun ikke fået et rejsekort.

- Jeg fik stadig lov til at køre med ind (til Odense, red.), siger hun og tilføjer:

- Jeg kunne måske godt have tænkt mig, at der var lidt mere oplysning (om ændringen, red.).

I stedet for kontantbilletter skal kunder bruge rejsekort, app-billet eller Fynbus’ webshop, hvis de vil køre med de hvid-grønne busser.

På opfordring fra minister

Tiltaget skyldes en opfordring fra transportminister Benny Engelbrecht (S), der kom onsdag eftermiddag.

- Jeg er optaget af, at den kollektive trafik bliver opretholdt. Det skyldes blandt andet, at vi skal sikre, at personer med samfundskritiske funktioner kan komme til og fra arbejde. Derfor synes jeg også, at vi bør lytte til chaufførerne. Det er baggrunden for, at jeg opfordrer alle trafikselskaber til midlertidigt at stoppe for det betjente salg i busserne, siger transportministeren i en pressemeddelelse.

Normalt rejser kun meget få af Fynbus’ kunder på en billet, de har købt med kontanter.

- Der er stadig kontantkunder, men der er langt imellem dem, forklarer Martin Krogh, der er kommunikationschef ved Fynbus til TV 2/Fyn.

På perronen ved Odense Banegård Center møder tiltaget forståelse fra Annette Lis Hansen.

- Jeg kan da godt forstå det fra chaufførens side, selvom det er træls for mig, siger hun.

Hvad betyder det for dig, at du ikke kan betale med kontanter?

- Jeg har ikke andre muligheder. Jeg har ikke rejsekort, og jeg har ikke forstand på at hente apps ned, forklarer hun og tilføjer:

- Men jeg må få mine børn til at hjælpe mig med det.

Kunderne er forsvundet

Ifølge kommunikationschefen holder coronavirus mange Fynbus-kunder væk.

- Der er næsten ingen kunder tilbage sammenlignet med normalt, vurderer Martin Krogh og tilføjer:

- Hvis du stiller dig ved Odense Banegård Center, så vil du se, at der næsten ingen kunder er.

Ifølge kommunikationschefen har Fynbus mistet op mod 80 procent af buspassagerne siden 12. marts.

Det er uvist, hvornår Fynbus-kunder igen kan købe deres billet med kontanter.