Fynbus lukker fordøren: - Vores chauffører er udsatte

Hvis du går op til fordøren på en bus i håbet om at komme ind, kan du fremover forvente at blive vinket hen til bussens øvrige døre.

Torsdag indførte Fynbus nye retningslinjer for at beskytte deres buschauffører mod den smitsomme virus bedst muligt.

- Vores buschauffører er udsatte, fordi de har tæt kundekontakt. Derfor kommer bussen til at køre ind på stoppestedet, og så bliver kun bagdøren åbnet, fortæller kommunikationschef Martin Krogh fra Fynbus.

Ifølge kommunikationschefen kører mange af deres passagerer med enten rejsekort eller en billet på Fynbus-appen, og derfor er der slet ikke behov for den tætte kundekontakt i busserne.

Det er dog stadig muligt at betale med kontanter. Man skal bare gå gennem bussen op til chaufføren. Fynbus ser dog helst, at man undgår det, på grund af smittefare.

- Vi opfordrer kunderne til at finde en anden løsning, siger han og tilføjer:

- Vi vil gerne have at de bruger appen eller rejsekortet, men det er stadig muligt at betale med kontanter.

Uddannelsesruter sløjfes

Fynbus kan mærke, at der er markant færre med busserne nu, hvor uddannelsesinstitutionerne er lukkede.

- Da jeg stod i busterminalen (på Odense Banegård Center, red.) klokken 8 i morges, var der færre end der er en søndag morgen. Der var meget stille. Det har jeg ikke oplevet før, fortæller kommunikationschefen.

Derfor er der heller ikke brug for Fynbus uddannelsesruter, før eleverne skal starte i skole igen.

- På Fyn har vi 32 buslinjer, der udelukkende betjener de unge mennesker og kører dem i skole. De skal selvfølgeligt ikke køre tomme rundt, siger kommunikationschef Martin Krogh.

De almindelige busruter kører dog som de plejer, bare med knap så mange passagerer.

- De fleste har jo lyttet efter opfordringerne og er steget af bussen, fortæller Martin Krogh.

Man kan læse mere om hvilke busser der er påvirket på Fynbus hjemmeside.