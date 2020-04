Fynsk børnehave åbnet: De voksne bestemmer, hvem børnene skal lege med

- Der bliver rigtig meget håndvask for børn og voksne igennem hele dagen.

Sådan lyder det fra børnehaveleder Allan Borgstrøm, der står i spidsen for Børnehaven Kaptajngården i Vester Hæsinge.

Læs også Tilbage i skole - Jeg glæder mig bare rigtig meget

Det er en af de fynske børnehaver, der onsdag har åbnet igen efter mere end en måneds lukning som følge af coronavirus.

- Vi har lavet en lang seddel til alle forældre om, hvordan vi forholder os, og hvordan de skal forholde sig, når de afleverer og henter, forklarer Allan Borgstrøm.

Således håber han, at børnehaven undgår en for stor ophobning af forældre, der skal aflevere eller hente deres barn i børnehaven.

Der skal de blive, og der kan de ikke i samme grad være medbestemmende til, hvem de lige har lyst til at lege med nu, fordi det bliver nogle faste grupper, så de ikke kommer til at bevæge sig mellem hinanden Allan Borgstrøm, børnehaveleder

Lær børnene at vaske hænder

Der er plads til 43 børn i Børnehaven Kaptajngården, og der forventes onsdag at møde 25 børn op.

For at undgå spredningen af coronavirus i daginstitutionen har børnene og deres forældre haft lektier for hjemmefra: Forældrene har skullet lære børnehavebørnene at vaske hænder.

- Det er i fællesskab, vi skal løse det her. Vi tør godt lukke vores forældre ind i huset, men vi stiller nogle krav til, at de spritter deres hænder og tager børnene med ind og sammen vasker hænder, siger Allan Borgstrøm.

Sådan er børnene delt op

Når børnene så skal lege i løbet af dagen, kan de ikke nødvendigvis få lov til at lege med de børn, de gerne vil.

Læs også Bag hjemmets fire vægge: Skole, børnehave og arbejdsplads samlet ét sted

- Vi har delt børnene ind i små grupper, hvor de har en fast voksen og en fast gruppe, de skal forholde sig til. Der skal de blive, og der kan de ikke i samme grad være medbestemmende til, hvem de lige har lyst til at lege med nu, fordi det bliver nogle faste grupper, så de ikke kommer til at bevæge sig mellem hinanden, forklarer Allan Borgstrøm.

- Det bliver en stor øvelse for både børn og voksne, fastslår han.

Børnene i Børnehaven Kaptajngården er blevet delt op i grupper bestående af fem børn.

Forælder: Meget anderledes end før

At det bliver en noget anderledes hverdag i børnehave end før coronakrisen, kan forælder Søren Søndergård fra Brobyværk godt se. Han afleverede onsdag morgen sit barn i børnehaven for første gang i over en måned.

- Det har været meget anderledes. Normalvis sætter vi os inde ved et bord eller læser en bog for at få en god aflevering. I dag var der næsten ikke nogen eller noget morgenmad, vi kunne sidde og hygge med, men det var anderledes og alligevel positivt, siger Søren Søndergård.

Det passer hans familie godt, at børnehaven igen er åben.

Læs også Odense trodser retningslinjer: Børn fra corona-ramte familier bør blive hjemme

- Både min kone og jeg skal på arbejde, så det var næsten en nødvendighed, fortæller han.

Mens dagen i dag går med at komme tilbage og få hilst på hinanden, vil de næste dage gå med at indhente noget af det fortabte. Der skal blandt andet plantes blomster, ordnes køkkenhave og kigges til børnehavens højbede.

I alt 57 kommuner landet over har åbnet børnehaver onsdag, heriblandt altså Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor Børnehaven Kaptajngården ligger.