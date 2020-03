Fynske revyskuespillere skaber smilepauser i en coronatid 

“Her har vi Danmark. Her har vi Kina. Der er Italien, der er ikke noget at grine af. Hele verden er på spanden, alt er faldet fra hinanden,” synger Torben Iversen, der nok kendes bedst i rollen som H.C. Andersen i H.C. Andersen Paraden.

Lørdag står han på scenen på Teater 95B i Odense, hvor han sammen med en lille håndfuld fynske revyskuespillere forsøger at skabe nogle smilepauser i en coronatid, hvor særligt mange ældre på plejehjem er blevet isolerede og alene.

Det forklarer Søren Windell (K), der er rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune og initiativtager til den lille revy.

- Det er et forsøg på at lave noget til de mange ældre borgere, der sidder alene og isolerede - ikke kun i Odense - men i hele Danmark. Vi laver det, vi kalder Smilepausen. Det er fire små kabareter af en halv time, hvor lokale revykunstnere - sammen med mig - er med til at binde en lille buket og prøve at sende lidt kærlighed ud til folk, der måske sidder alene og er lidt bange, siger rådmanden.

Hjælpende hånd fra fynske skuespillere

Til at skabe de små smilepauser får Søren Windell en hjælpende hånd fra Liselotte Krogager, Jan Schou, Lars Arvad, Torben Iversen og Mads Nørby, der alle er en del af den fynske revyscene.

For Mads Nørby, der til dagligt er direktør for Kerteminderevyen, krævede det ikke mange overvejelser, da Søren Windell ringede og spurgte, om han ville være med i projektet.

Det siger han til TV 2/Fyn.

- Hvis nogen spørger, om jeg vil synge, siger jeg ja, bare fordi jeg elsker at synge. Når jeg så oven i købet kunne få lov at synge og føle, jeg gjorde noget godt samtidig med, så var jeg klar med det samme, siger Mads Nørby.

Samarbejde med lokal-tv

De fire små kabareter bliver lagt på YouTube mandag, men der er også en løsning for dem, der ikke er vant til at bruge YouTube.

Det siger Søren Windell.

- Det er der jo rigtig mange ældre, der ikke kan se, så vi har faktisk fået lavet en aftale med lokal tv om, at de også sender det. De sender nok første afsnit på tirsdag klokken 10.30, forklarer rådmanden.

