Ikke mere end 100 personer samlet: Fynske spisesteder og barer tager corona-smitte alvorligt

Opdatering Artiklen er opdateret med citater fra Boas Orkild der er restaurantchef i Gastroteket i Odense

Onsdag aften oplyste myndighederne, at de skærper deres opfordring til danskerne og erhvervslivet for at forsinke smitten så meget som muligt. Derfor havde de ændret deres anbefaling om, hvor mange personer, der må samles på samme sted.

Det er noget, der sætter tankerne i gang på de fynske spisesteder, restauranter og barer. På Amys i Odense, er de klar til at tage en beslutning i løbet af torsdag.

-Som det ser ud lige nu, kommer vi højst sandsynligt til at lukke ned. Om det er i morgen eller fredag, det ved vi ikke endnu. Men vi vil ikke stå til ansvar for, at smitten bliver udbredt herinde, fortæller barchefen, Tine B. Zebis.

De er dog ikke de eneste. Også Arkaden i Odense har haft en speciel aften efter statsministerens pressemøde klokken 20.30.

- Vi regner med at lukke. Det er der stemning for. Nu følger vi anbefalingerne. Det er også fornuftigt nok. Vi venter ikke nødvendigvis på en lovgivning - vi går efter fornuften, fortæller Yilmaz Polat, der er ejer af barerne i Arkaden.

Udfordrer små virksomheder

På Gastroteket i Odense, har de også mærket konsekvenserne af coronavirus tydeligt.

- Vi har den dybeste respekt for smittefaren, men som privat virksomhed har vi en tvivl om, om staten kan dække hele vores tab. Vi ønsker at se, om vi kan undgå så mange økonomiske konsekvenser som muligt, fortæller restaurantchef, Boas Orkild til TV 2/Fyn.

Restaurantchefen fortæller, at flere gæster vælger at gå forbi restauranten og at folk ringer ind og afbestiller deres bordbestilling, fordi de er bange for smittefaren. Indtil videre må restauranten holde vejret, og se, hvad der sker.

- Når det er overstået, kunne det være fedt, hvis vi som land holder en stor fest og går ud og støtter alle små virksomheder, for det får de brug for, fortæller Boas Orkild.

Fyn sidder i møde

Ifølge Yilmaz Polat, skal Arkadens ledelse og medarbejdere til møde i morgen formiddag, for at få det sidste på plads.

- Økonomi og husleje, det har vi slet ikke overblik over. Hvad siger forsikringerne? Lige nu skal vi finde ud af det hele, siger Yilmaz Polat.

Også på Odenses andet streetfood-marked, bliver der kaldt til møde onsdag aften.

- Vi samles i aften og diskuterer situationen. Jeg kan ikke sige noget på nuværende tidspunkt, men vi melder noget ud så hurtigt som muligt på alle sociale medier, siger Bjørn Hentze, direktør for Bargroup og Storms Pakhus.

Også Svendborg Hotel venter på en afklaring.

- Lige nu er det damagecontrol, og så må vi se på den lovgivning, der kommer i morgen, siger Tom Pelle Jensen, direktør for Hotel Svendborg og næstformand Horesta, Region Syddanmark.