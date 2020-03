Fynske virksomheder: Lad os nu arbejde på forladte skoler og børnehaver

Den pludselige corona-skabte krise kradser efterhånden rigtig dybt hos mange fynske virksomheder.

Hos Hybel VVS i Svendborg går det lige nu, som det plejer. Men man skal ikke bladre mange gange i kalenderen, før billedet bliver ganske anderledes.

- Jeg får ikke de samme telefonopkald, som jeg plejer, og min møderække er blevet væsentligt mindre. Kigger jeg bare ind i de næste par dage, så er den fuldstændig blank, hvor jeg plejer at have en fem-ti møder hver dag. Så vi kommer til at kunne mærke det, siger virksomhedsejer Claus Hybel og konstaterer:

- Min kalender er rimelig blank i den næste måned, og i løbet af 14 dage begyndet det at ebbe ud for montørerne.

Har vi ikke nogen indtjening, så har vi jo heller ikke nogen midler at betale med. Det kan blive en udfordring allerede om to-tre uger Claus Hybel, ejer Hybel VVS

Hos arbejdsgiverforening og brancheforening Tekniq Arbejdsgiverne, der sidste år opstod som en fusion mellem Tekniq i København og Arbejdsgiverne i Odense, er der opbakning til regeringens planer om at udskyde moms og skat for små virksomheder som en hjælp til at komme gennem coronakrisen.

- Jeg synes, at regeringen viser, at den tager de udfordringer, landets virksomheder står overfor, alvorligt. Det er en situation, ingen har kunnet forudse og som giver ikke mindst de små virksomheder nogle alvorlige, økonomiske udfordringer, siger Niels Jørgen Hansen, administrerende direktør hos Tekniq Arbejdsgiverne, der repræsenterer 4.300 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Nervøse kunder

I installationsbranchen mærker mange virksomheder allerede nu konsekvenserne af virusudbruddet.

- En del af vores medlemsvirksomheder oplevede i sidste uge, at den ene kunde efter den anden sendte vores raske medarbejdere hjem, fordi kunden var nervøs for eventuel smitterisiko. Helt forståelige reaktioner i denne tid, siger Niels Jørgen Hansen.

Han understreger dog, at man hos Tekniq Arbejdsgiverne har et helt konkret forslag til, hvordan man uden at gå på kompromis med hverken arbejdsmiljø eller sundhedsrisiko kan holde gang i hjulene hos blandt andet en stor del af landets installationsvirksomheder.

- Med de mange offentlige bygninger, kommunale såvel som statslige, der står tomme lige nu, er der noget nær optimale arbejdsbetingelser for at få udført de lovpligtige eftersyn samt få færdiggjort de mange igangværende arbejder, der er ude i de offentlige bygninger. Opgaver, der er bestilt, men blot venter på bliver udført, siger Niels Jørgen Hansen.

En rigtig god idé, mener VVS'eren Claus Hybel.

- Jeg synes, det er et rigtig fornuftigt tiltag, at de prøver at få fremskudt de arbejder for at holde gang i de forskellige små og memmelstore håndværksvirksomheder, siger Claus Hybel.

Handling snart

Samtidig vil forslaget måske også få færre virksomheder til at benytte den økonomiske pakke, som regeringen præsenterede søndag, påpeger Tekniq Arbejdsgiverne.

- En sådan ”åbning” af offentlige bygninger vil dels sikre en del af beskæftigelsen og dermed mindske en del af behovet for nødløsninger i form af eksempelvis kompensationer, dagpenge og fordeling, siger Niels Jørgen Hansen.

Tekniq Arbejdsgiverne har derfor sendt forslaget til boligminister, Kaare Dybvad (S).

Tilbage i Svendborg venter Claus Hybel på handling. Men han har ikke råd til at vente ret længe.

- Hvis jeg skal sende mine 14 montører hjem.. Jamen vi skal betale leasing på biler, husleje. Alle de forpligtelser, vi har, skal vi betale. Og har vi ikke nogen indtjening, så har vi jo heller ikke nogen midler at betale med. Det kan blive en udfordring allerede om to-tre uger måske, siger Claus Hybel.